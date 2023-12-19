В России за неделю коронавирус подтвердился у 96 903 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 11 декабря по 17 декабря коронавирус обнаружили у 96 903 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в России выявили 25 634 706 случаев заражения COVID-19.

Госпитализирован 8 701 заболевший коронавирусом. Число попавших в больницы увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 7,9%.

Вылечились 104 752 человека, это на 7,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Всего зафиксировано 22 970 034 случая выздоровления.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Умерли за этот период 164 человека. Всего от коронавируса скончались 401 028 россиян.



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Галия Гарифуллина