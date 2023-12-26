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Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сокращается две недели подряд

13:20, 26.12.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сокращается две недели подряд
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане две недели подряд сокращается количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. За 18—24 декабря в больницы попали 188 человек, что на 14,5% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 11 по 17 декабря в больницы Татарстана попали 220 зараженных COVID-19. Это на 7,6% меньше, чем за 4—10 декабря, когда госпитализировали 238 человек.

realnoevremya.ru

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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