Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сокращается две недели подряд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане две недели подряд сокращается количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. За 18—24 декабря в больницы попали 188 человек, что на 14,5% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 11 по 17 декабря в больницы Татарстана попали 220 зараженных COVID-19. Это на 7,6% меньше, чем за 4—10 декабря, когда госпитализировали 238 человек.



realnoevremya.ru

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Татьяна Демина