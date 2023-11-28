В Татарстане за неделю выявили 645 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за неделю с 20 по 26 ноября выявили 645 случаев заражения коронавирусом. За весь период коронавирус подтвердился у 210 951, сообщает федеральный оперштаб.



За неделю госпитализировали 224 человека. Выздоровело 406 татарстанцев. За все время зафиксировали 207 366 случаев выздоровления.

Всего в республике умерли от коронавируса 2 010 граждан — новые случаи смерти не фиксируются со второй половины января 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю с 13 по 19 ноября зарегистрировали 596 случаев заражения. Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко