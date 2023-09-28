В Минздраве заявили о подъеме заболеваемости коронавирусом

В России наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести» на телеканале «Россия-1».



— Определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество, — сказал он.

Министр отметил, что люди, находящиеся в группе риска должны помнить о возможных осложнениях. Следует учитывать циркуляцию респираторных вирусов. В Минздраве отслеживают текущую ситуацию, заключил он.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в разговоре с «Реальным временем» спрогнозировал развитие коронавируса в Татарстане. По его мнению, количество заболевших будет только расти. Проблем добавляет и тот факт, что не все вакцины стали эффективны в борьбе с вирусом. Как говорит ученый, «сейчас идет гонка вооружений между вирусом и разработкой вакцин, и на данный момент мы ее проигрываем». Дойдет ли дело до масочного режима в Татарстане, как штамм «Пирола» переигрывает вакцины и эффективен ли еще «Спутник V» — читайте в материале издания.



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Маргарита Головатенко