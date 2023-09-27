Роспотребнадзор заявил об отсутствии оснований для введения масочного режима из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в стране пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

— На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести COVID-19 такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет, — сказала она.

Анна Попова обратила внимание, что «среди профессиональных групп» основания для введения масочного режима появляются. В первую очередь это касается работников медицинских и социальных учреждений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 18 по 24 сентября коронавирус выявили у 14 435 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 029 404 случая COVID-19.

В Татарстане за этот период зарегистрировали 109 случаев заражения, что в 1,4 раза больше, чем за предыдущую неделю. Всего же в республике за все время пандемии выявлено 207 118 случаев коронавируса.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Максим Кокунин