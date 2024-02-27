В Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 9%

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 19 по 25 февраля коронавирус обнаружили у 432 человек. Это на 8,8% больше, чем было неделей ранее, изучило «Реальное время» данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Почти в два раза выросло и количество выздоровевших от коронавируса татарстанцев. Из медучреждений выписали 517 человек (было — 287).

В то же время число госпитализаций снизилось с 132 до 118 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей.



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