Константин Чумаков: «омикрон» вызовет последнюю волну пандемии COVID-19»

Фото: Максим Платонов

Вспышка «Омикрона» может стать последней волной пандемии. Следующие волны будут, но уже не пандемическими. «Коронавирус станет еще одним простудным вирусом», — считает известный вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети, адъюнк-профессор Университета Джорджа Вашингтона, доктор биологических наук и правнук ректора Казанского императорского университета Константин Чумаков. Во 2-й части интервью «Реальному времени» врач рассказал о способности «Омикрона» уходить от антител, спрогнозировал, признают ли российский «Спутник» на Западе и в Европе, а также оценил теорию искусственного происхождения вируса.

«Остались уже только hardcore антиваксеры»

— Константин Михайлович, на ваш взгляд, сдвинется ли дело с признанием «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения? Возможно, это склонило бы некоторых антиваксеров в сторону вакцинации…

— На самом деле, ВОЗ тут ни при чем. Это же не ВОЗовское дело. Одобрение вакцины напрямую никакого эффекта на прививаемость тем иным препаратом в других странах не оказывает. Признание вакцины просто говорит о том, что ВОЗ и ООН смогут закупать эту вакцину для развивающихся стран.

Насколько я знаю, российские производители вакцины просто не предоставили всю необходимую информацию. Возможно, некоторых документов, которые от них требуют, у них просто нет. Потому что клинические испытания провели таким непрофессиональным образом, что некоторые вещи они забыли сделать. А теперь, задним числом, сделать это уже не получится. Я не очень оптимистично смотрю на то, что «Спутник» когда-нибудь признают в Европе, США и других развитых странах. Хотя, может быть, они как-нибудь и выкрутятся.

По большому счету для российских граждан это вряд ли что-то изменит. Те, кто хотел привиться, уже привился. Остались уже только hardcore–антиваксеры, которых ничем не переубедить. Есть такие люди, которые стоят на своем и для них эта антиваксерская позиция уже сродни религиозным чувствам.

Фото: Максим Платонов

Я не очень оптимистично смотрю на то, что «Спутник» когда-нибудь признают в Европе, США и других развитых странах. Хотя, может быть, они как-нибудь и выкрутятся

«Мне жалко, что он это сказал»

— Новый штамм «омикрон» содержит порядка 35 мутаций в одном только S-белке. В этой связи ваш брат Петр Чумаков высказал раскритикованное многими, но растиражированное российскими СМИ предположение: штамм мог быть создан искусственно в качестве «живой вакцины», чтобы остановить бушующую во всем мире пандемию. Вы не солидарны в этой позиции со своим братом?

— Я совершенно не солидарен с ним в этом. Это несерьезно даже. Мне жалко, что он это сказал. Он хороший ученый, но не думаю, что это улучшило его репутацию. С его мнением не согласился ни один серьезный эксперт. И Виталий Зверев, и Сергей Нетесов удивленно подняли брови и сказали, что они так не думают. А за пределами России это даже не обсуждалось.

Наверное, он сам теперь жалеет об этом высказывании — ну бывает, ляпнул. Хотя оно основано на очевидном факте — «омикрон» является менее патогенным штаммом, сейчас это более-менее все признают. Но утверждение, что «омикрон» не мог возникнуть сам, естественным путем, вообще ни на чем не основано. Он безусловно мог возникнуть сам, более того — мы это предсказывали. Когда на заре пандемии меня спрашивали, как будет развиваться ситуация, я предполагал, что рано или поздно этот вирус превратится в безобидную простуду. Это закон эволюции любого пандемического патогена. По-другому и быть не может. Это укладывается в общие эволюционные закономерности, сформированные еще Дарвином — выживает самый приспособленный. А самый приспособленный вирус должен быть самым заразным и самым не патогенным. Сначала коронавирус шел по пути увеличения заразности. А теперь, наконец, он достиг совершенства в своей заразности и стал эволюционировать в сторону меньшей патогенности. Я надеюсь, что если и будет следующая волна, то вирус станет еще менее патогенным.

Фото: Илья Репин

Когда на заре пандемии меня спрашивали, как будет развиваться ситуация, я предполагал, что рано или поздно этот вирус превратится в безобидную простуду. Это закон эволюции любого пандемического патогена

«Омикрон» никак не может быть вакциной от COVID-19

— Как быть с теориями об искусственном происхождении «омикрона»?

— Во-первых, «омикрон» никак не может быть назван вакциной от COVID-19, потому что и от «омикрона» люди умирают. Какая же это вакцина? Если бы человек придумал вакцину, он бы стал ее производить и на этом смог заработать какие-то деньги. Тогда зачем ее куда-то просто так выпускать? Тем более создать такую «вакцину» не так просто. За это могут и хорошую премию дать. Тогда зачем взять и выпустить?

Такой препарат мог бы создать только очень высококвалифицированный коллектив ученых. А эти высокопрофессиональные ученые никогда не пойдут на нарушение закона. Выпустить генетически модифицированный организм в циркуляцию — это противоречит всем международным законам, это просто преступление. И никто бы на это не пошел. Представить себе, что где-то в подвале сидят злодеи из «Джеймса Бонда» и выпускают такой вирус в циркуляцию — это просто абсурдно.

— Получается, что коронавирус сейчас развивается в нужном человечеству направлении? В сторону большей заразности и меньшей способности к уничтожению носителя…

— Все идет по плану. Конечно, плана как такового не было, но все идет закономерным путем. Так и должно было быть. Рано или поздно это должно было случиться.

Фото: Максим Платонов

«Омикрон» никак не может быть назван вакциной от COVID-19, потому что и от «омикрона» люди умирают. Какая же это вакцина?

«Антител требуется примерно в 100 раз больше, чтобы убить «омикрон»

— Сейчас эксперты выдвигают различные мнения по поводу дальнейшего развития пандемии. На смену «омикрону» не придет еще более заразный и менее патогенный штамм?

— Еще более заразным стать довольно сложно — дальше уже просто некуда. Но с другой стороны — никогда не говори никогда.

Почему «омикрон» стал более заразным? Не потому, что он лучше проникает в клетки, как это было у «дельты». В случае с «дельтой» белок шипа изменился таким образом, что он стал цепляться прочнее и лучше. Но с «омикроном» дело обстоит не так. Этот вирус стал более заразным потому, что он пробивает антитела, сформировавшиеся к старым штаммам. В отличие от предыдущих вариантов COVID-19, такие антитела на «омикрон» практически не действуют. Если говорить об антителах к старому вирусу, то их требуется примерно в 100 раз больше, чтобы убить «омикрон» по сравнению с «дельтой». Даже трудно заметить нейтрализующий эффект старых антител. Именно поэтому вирус сквозь антитела и прорывается. В практическом смысле эти антитела не работают. Но в шипе белка существуют еще восемь эпитопов, которые распознаются другим фактором иммунитета, Т-клетками. И из этих восьми эпитопов пострадал только один. Поэтому Т-клеточный иммунитет, который вырабатывается в ответ на прививку или перенесенное заболевание, вполне хорошо работает. Именно это мы и видим: привитые люди не болеют тяжело «омикроном». Да, вирус прорывается. Он прорывается в верхние дыхательные пути, там размножается, у вас возникает насморк, кашель и другие проявления. Но он не может пробиться дальше, куда его не пускают Т-клетки. Так что «омикрон» не прорывается в легкие. Но не надо сводить весь иммунитет только к антителам — есть масса других защитных механизмов. Вообще в человеческом организме пятая часть генома занимается иммунитетом — 20 процентов всех генов, порядка 6 тысяч генов.

— Т-клеточный иммунитет формируется и после вакцинации, и после перенесенного заболевания?

— Да, конечно. Но опять же это индивидуальный процесс. К тому же, у коронавируса есть специальные механизмы, которые блокируют выработку иммунитета. Таким образом вирус защищается от иммунной системы. В целом иммунитет, который возникает на коронавирусы, не настолько прочный и хороший, каким мог бы быть. Поэтому именно сочетание прививки и перенесенного заболевания дает магический эффект — гибридный иммунитет. Когда человек переносит COVID-19, у него все системы иммунитета взбодрились до последней степени — когда вирус циркулирует по всему организму, он запускает каскады всех иммунных систем и, конечно, иммунитет получается разносторонним. Но имея в виду существующие у вируса способы противодействия, некоторые процессы подавляются. А у вакцины, конечно же, подобных подавляющих механизмов нет. Самое важное задействовать иммунитет со всех возможных сторон, чтобы активизировать и врожденный, и адаптивный, и Т-клеточный, и B-клеточный иммунитеты. В этом и весь смысл. Те, кто переболел, не должны пренебрегать прививками, они только лучше себе сделают.

Фото: Максим Платонов

Именно сочетание прививки и перенесенного заболевания дает магический эффект — гибридный иммунитет

«После волны «омикрона» возникнет уже просто железобетонный иммунитет к COVID-19»

«Омикроном» пандемия завершится?

— Конечно, я не исключаю, что может возникнуть еще один вариант коронавируса, который будет еще меньше узнаваться антителами. Недавно выяснилось, что «омикрон» — это не один штамм, а их по крайней мере три разновидности. Все знакомы с тем, который называется BA.1, он теперь вытеснил «дельту» почти во всем мире. Но сейчас в некоторых странах его вытесняет BA.2, который еще более заразен. Но так же как и BA.1, у привитых он не вызывает серьезных заболеваний. Так что пока оснований для тревоги нет.

Интересный факт: когда люди переболевают «омикроном», у них возникает иммунитет и к старым штаммам тоже. Вот если человек переболел «дельтой», у него не возникают антитела к «омикрону», а наоборот это работает. Люди, которые переболели «омикроном», защищены и от «дельты» тоже. Правда, «дельта» сейчас уже не особо циркулирует. Но в лаборатории этот интересный факт доказан. Так что я думаю, что после волны «омикрона» у вакцинированных и легко переболевших возникнет уже просто железобетонный иммунитет к COVID-19. И новому варианту, если он захочет возникнуть, будет уже практически нечего ловить. Скорее всего, волна, связанная с приходом «омикрона», будет последней волной пандемии. Следующие волны будут, но они уже не будут пандемическими — а просто сродни сезонным простудам. Каждую зиму идет подъем заболеваний, вызываемых сотней разных простудных вирусов. Коронавирус будет еще одним простудным вирусом. И пандемия на «омикроне» закончится. Люди переболеют и увидят, что ничего особенного нет, перестанут психовать. Скорее всего, следующей зимой опять будет подъем. И среди простудных заболеваний наверняка будет встречаться и коронавирус. Но это уже будет не пандемия, а просто сезонная эндемическая простуда. Я, конечно, могу ошибиться, но мой прогноз такой.

Фото: Максим Платонов

Фоновый иммунитет не 100-процентный, его можно пробить, человек может почихать-покашлять, но в принципе уже не возникает трагичная ситуация, когда люди попадают в реанимацию, умирают. Сейчас это уже гораздо менее вероятно

«Двухлетний срок пандемии выглядит вполне логичным»

— До «омикрона» большинство экспертов было не так оптимистично настроено по поводу прогнозов. Получается, сейчас есть надежда, что всемирная пандемия на этом закончится?

— Я всегда был оптимистом на стратегическом уровне. Но я не мог предсказать, что пандемия завершится именно через 2 года. Никто не понимает, как идет эволюция вируса, и только задним числом мы можем это объяснить. Просто так получилось, что 2 года потребовалось вирусу, чтобы адаптироваться к человеческой популяции, стать максимально заразным и минимально патогенным. Задним числом я понимаю, что срок в 2 года предсказать было возможно. Потому что 2 года — это ровно столько, сколько длилась «испанка». Она тоже за 2,5 года сошла на нет, превратилась в сезонный грипп. Задним числом понятно, что двухлетний срок выглядит вполне логичным. В этом смысле я сейчас более оптимистично смотрю — похоже это уже на глазах происходит. Но здесь и вирус, и человечество идут друг другу навстречу. И вирус становится менее патогенным, и человечество меняется. Сейчас другой вирус и другое человечество по сравнению с тем, что было 2 года назад. Во многих странах у подавляющего большинства населения уже загрунтован иммунитет. Фоновый иммунитет не 100-процентный, его можно пробить, человек может почихать-покашлять, но в принципе уже не возникает трагичная ситуация, когда люди попадают в реанимацию, умирают. Сейчас это уже гораздо менее вероятно, хотя и это возможно среди людей с проблемами со здоровьем.

Но есть еще один важный фактор — те, кто был наиболее чувствителен к вирусу, уже умерли. Печальный факт, но это так. Но это тоже один из элементов адаптации. В первый год пандемии средний возраст умерших от COVID-19 в США составил 82 года. Практически потерь эффективных годов жизни очень мало. Умирали по большей части люди, которые и так бы умерли в ближайшие месяцы или год-два. Выкосило поколение, которое и так должно было уйти. Сейчас самых уязвимых людей, у которых были иммунные проблемы, старых людей с отягчающими обстоятельствами, стало меньше. Сейчас и болезнь стала переноситься легче, потому что когорты, наиболее подверженные тяжелому течению, сильно сократились. Это, конечно, печально. Каждый лишний месяц жизни — ценность. Но в масштабах человечества нанесенный COVID-19 урон не так катастрофичен, как это может показаться на первый взгляд. От COVID-19 умерли чуть больше 5,6 млн человек. Из них, я думаю, большинство умерло бы и без коронавируса в течение года или двух.