В ВОЗ призвали вновь начать носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь призвали всех носить маски и делать прививку от COVID-19 из-за роста заболеваемости, который фиксируется во многих странах. С таким заявлением выступил глава организации Тедрос Гебрейесус.

— Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников, — цитирует «РИА Новости» его слова.



В этой связи Тедрос Гебрейесус призвал всех продолжать носить маски, а также делать тесты на коронавирус и обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.

realnoevremya.ru (архив)

— Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа, — призвал глава ВОЗ.

В конце прошлого года в ВОЗ сообщили, что заболеваемость коронавирусом в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России — 279 359.

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Илина Хакимова