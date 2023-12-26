В Татарстане выявили 1,5 тысячи новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 18 по 24 декабря коронавирус обнаружили у 1 510 жителей Татарстана, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в республике выявили 216 276 случаев заражения COVID-19.



Госпитализированы за неделю 188 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 212 322 татарстанца.

Случаи смерти не зафиксированы. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 граждан.

realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко