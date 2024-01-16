В России за неделю обнаружили 26 993 случая COVID-19

В России за неделю с 8 по 14 января выявлено 26 993 случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 825 450 случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы 3 746 заболевших коронавирусом. Показатель заболеваемости вырос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Выздоровели 39 743 человека. Всего от COVID-19 вылечились 23 238 411 человек.

За неделю умерли 150 россиян. Почти за три года коронавирус унес жизни 401 693 жителей страны.

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Галия Гарифуллина