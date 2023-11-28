В России за неделю коронавирус подтвердился у 77 106 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 20 по 26 ноября коронавирус обнаружили у 77 106 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего с начала пандемии в России выявили 23 335 550 случаев заражения COVID-19.

За 47-ю неделю 2023 года в стране госпитализировали 8 018 человек. Число госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 25,3%.

Вылечился за неделю 54 797 человек, это на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Всего зафиксирован 22 698 301 случай выздоровления.

Умерли за этот период 90 человек. Всего от коронавируса скончались 400 578 россиян.

realnoevremya.ru

С 13 по 19 ноября COVID-19 выявили у 58 159 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко