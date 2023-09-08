«Пугает, что мы входим в эпидподъем заболеваемости на фоне снятых ограничений»

Вакцины от коронавируса в Казани закончились, зато можно привиться от гриппа и ОРВИ без записи на прием

Фото: Гульнара Раянова/realnoevremya.ru

Татарстан на пороге новой волны сезонных заболеваний. Этой осенью медики готовятся к вспышкам свиного и азиатского гриппа, а также напоминают про коронавирус, который продолжает циркулировать, хотя и в легких формах. «Мы впервые входим в эпидподъем заболеваемости на фоне всех снятых ограничений — это меня пугает», — признался «Реальному времени» главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. Медики настоятельно рекомендуют привиться от гриппа. В Казани уже заработали мобильные пункты вакцинации от ОРВИ, а вот бесплатных вакцин от ковида уже нет.



Прививка от COVID-19 только платно

По коронавирусу эпидемиологическая ситуация в Татарстане сейчас не является опасной, пояснил нашему изданию главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. В 11 стационарах лечатся 207 пациентов (по данным на 4 сентября), всего под больных с COVID-19 зарезервировано 252 койки. На прошлой неделе медики сообщили, что в Татарстане занято 90% коек больными с ковидом.

— У нас есть определенное количество коек на которых размещаются больные с коронавирусной инфекцией. По нормативам 90% коек должно быть занято — это нормально. Если будет 91% — мы увеличим количество мест, — уточнил врач. По его словам, ситуация изменилась буквально с 31 августа: «Тогда было занято 90,9% коек, а сейчас 82,1%, то есть количество заболевших уменьшилось. Теперь 17% коек свободно».

Самый распространенный штамм в республике — омикрон и его подштаммы, такие как кракен или пирола. Все они протекают легко, исключение может быть у пациентов из групп риска. «У нас был основной штамм — дельта, который нанес колоссальный ущерб, был уханьский вариант альфы, сейчас — омикрон. Он характеризуется массовым распространением своих подштаммов, но с легким течением в виде ОРВИ. Мы не видим нарастания количества пневмоний, то есть тяжелой формы. Обычный человек поболеет 3 дня, у него будет ринит, температура небольшая, потом он выздоровеет и забудет», — утверждает главный эпидемиолог. Поэтому теперь от коронавируса вакцинироваться необязательно, только на добровольной основе.

Под больных с COVID-19 в Татарстане зарезервировано 252 койки. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Появился новый подштамм омикрона, и даже если раньше человек им переболел, то иммунитета у него нет. Ситуация по коронавирусу сейчас стабильна, поэтому массовая иммунизация отменена, — отметил Дмитрий Лопушов, — Прививка от коронавируса не входит в национальный календарь, не является обязательством бюджета Российской Федерации. Теперь вакцина делается по усмотрению отдельного гражданина, только в платных центрах.

Это не касается групп риска, а именно людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Им медики как раз рекомендуют сделать прививку от коронавируса, хотя штамм давно мутировал:



— В больницах лежат люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями — это 82% пациентов. У них как раз наиболее тяжкие осложнения. Если человек в группе риска, вакцинация показана. Для них это одна из мер профилактики.

«В больницах лежат люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями — это 82% пациентов». realnoevremya.ru

В Татарстане ожидают штаммы «азиатского» и «свиного» гриппа

Сезонная эпидемия гриппа, как всегда, на пороге. Гриппом может заболеть любой человек. Даже если не будет осложнений, то это заболевание ведет к снижению трудоспособности, и возможность осложнений есть даже у здоровых людей, а не только у групп риска. Поэтому вакцинироваться врачи призывают всех.

— Сегодня мы ожидаем подштамм Н1N1, более известный в народе как «свиной грипп», вызвавший пандемию 2009 года, и подштамм H3N2 — так называемый «азиатский грипп», который ранее вызвал так называемую азиатскую пандемию, в 1957—1958 годах. Высока вероятность, что будут циркулировать эти подштаммы вируса гриппа А, — считает главный эпидемиолог РТ.

Для вакцинации от гриппа были развернуты мобильные пункты на улицах Казани — возле метро и на остановках, в которых по предъявлении паспорта прививку делают бесплатно.

— Основной упор делается на группы риска, при этом они расширяются. В них входят беременные женщины, люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Дальше идут лица, которые по роду своей деятельности имеют высокий риск заражения. Это медицинские работники, работники торговли, социальной сферы, образования, студенты. У них большое количество контактов, поэтому у них шанс заразиться больше, — добавил Дмитрий Лопушов.



Для вакцинации от гриппа были развернуты мобильные пункты на улицах Казани — возле метро и на остановках. Гульнара Раянова/realnoevremya.ru

Первый сезон ОРВИ и гриппа после отмены ограничений

Ограничения по COVID-19 сняты во всех странах, при этом коронавирус не исчез, он продолжает циркулировать, хотя и в легких формах.

— Мы впервые входим в эпидподъем заболеваемости на фоне всех снятых ограничений — это меня пугает, — признается Дмитрий Лопушов. — Сейчас еще добавляем грипп, добавляем ОРВИ. Что это будет — непонятно, но это вызывает определенные опасения.

Как утверждают медики, рост заболеваемости ОРВИ будет в любом случае, но интенсивность заболевания зависит от самих жителей республики: «Насколько мы будем носить маски, насколько больными мы будем ходить на работу, насколько мы привьемся, — пояснил главный эпидемиолог, — Стандартная профилактика — носить маски, избегать мест массового скопления людей».

На данный момент подъем заболеваемости ниже эпидемического порога, утверждает врач, поэтому пока маску можно не надевать. Но как только сезонная кривая заболеваемости повысится — стоит обезопасить себя от заражения. «Если человек заболевает гриппом или коронавирусом, то снижается иммунитет, и, соответственно, может развиться пневмококковая инфекция», — предупреждает Дмитрий Лопушов.



В мобильных пунктах или поликлинике одновременно можно сделать прививку от пневмококковой инфекции. Медики особенно рекомендуют ее сделать людям старше 60 лет и с хроническими болезнями.