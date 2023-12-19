Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла почти на 11%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 11 по 17 декабря заболеваемость коронавирусом выросла по сравнению с предыдущей неделей на 10,6%. За семь дней заразились 1 517 человек — на 146 больше, чем за 4—10 декабря, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Более тысячи случаев заражения коронавирусом за семь дней в Татарстане выявляют две недели подряд. С 4 по 10 декабря заразился 1 371 человек — на 48% больше, чем за 27 ноября — 3 декабря.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общей сложности с начала пандемии в Татарстане выявили 214 766 случаев заражения COVID-19. Умерли 2 010 человек. Новых случаев смерти не фиксируют с января 2023 года.



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Татьяна Демина