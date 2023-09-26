За неделю COVID-19 в Татарстане подтвердился у 109 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 18 по 24 сентября коронавирус выявили у 109 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 207 118 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За неделю госпитализировали 81 татарстанца. Выздоровел 51 человек. За все время зафиксировали 204 821 случай выздоровления.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 11 по 17 сентября коронавирус подтвердился у 77 человек. Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Максим Кокунин