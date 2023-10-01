Главное о коронавирусе за неделю: прогноз заболеваемости, Роспотребнадзор — о масочном режиме
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 25 сентября по 1 октября 2023 года. Так, в Татарстане прогнозируют рост заболеваемости, а в Роспотребнадзоре рассказали, что пока нет оснований вводить масочный режим в России.
В Татарстане выявили уже больше 100 заболевших коронавирусом
- За прошедшие семь дней коронавирус выявили у 109 татарстанцев. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
- Эти показатели оказались в 1,4 раза выше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба.
- За неделю госпитализировали 81 татарстанца. Выздоровел 51 человек. За все время зафиксировали 204 821 случай выздоровления.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал «Реальному времени», что количество заболевших в Татарстане будет только увеличиваться.
- Как говорит ученый, «сейчас идет гонка вооружений между вирусом и разработкой вакцин, и на данный момент мы ее проигрываем». Дойдет ли дело до масочного режима в Татарстане, как штамм «Пирола» переигрывает вакцины и эффективен ли еще «Спутник V» — читайте в материале издания.
В Роспотребнадзоре рассказали, что пока нет оснований вводить масочный режим в России
- За прошлую неделю коронавирус выявили у 14 435 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 029 404 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.
- За семь дней в больницу с COVID-19 попали 2 328 человек. Вылечились от коронавируса еще 10 327 жителей. В общей сложности в стране зафиксировали 22 468 635 случаев выздоровления.
- От COVID-19 за неделю умерли 24 россиянина. Всего зарегистрировано 400 047 случаев смерти от коронавируса.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. По словам главы ведомства, люди, находящиеся в группе риска, должны помнить о возможных осложнениях. Следует учитывать циркуляцию респираторных вирусов. В Минздраве отслеживают текущую ситуацию, заключил он.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в стране пока нет. Она обратила внимание, что «среди профессиональных групп» основания для введения масочного режима появляются. В первую очередь это касается работников медицинских и социальных учреждений.
- В Управлении также сообщили, что классы или школы могут уйти на карантин, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20 процентов детей и более.
- Заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев, допустил возникновение крупной пандемии коронавируса, подобной той, что произошла в 2020—2022 годах. Это возможно только с уходом поколения с иммунитетом. Период без крупных пандемий займет около 30 лет.
- Внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил, что омикрон-штамм коронавируса BA.2.86, или «Пирола», из-за своей повышенной заразности может вытеснить остальные циркулирующие штаммы вируса. Эксперт добавил, что данные тех стран, где циркулирует «Пирола», свидетельствуют о том, что тяжесть течения заболевания и смертность при заражении данным вирусом не увеличивается.
В Чехии уничтожили 12 млн доз вакцин от COVID-19
- Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что распространение в мире варианта коронавируса EG.5 не привело к более тяжелому протеканию заболевания COVID-19.
- Более 12 млн доз вакцин от коронавируса стоимостью 4,7 млрд крон (около €200 млн) были уничтожены в Чехии из-за истекшего срока годности. Уничтоженные препараты представляют примерно одну треть от 35 млн доз вакцин, приобретенных республикой в период пандемии.
- Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране, введенного в связи с коронавирусом, еще на три месяца — до 2 января 2024 года. В настоящее время в стране практически нет карантинных ограничений. Закрытыми для пересечения остаются только сухопутные границы республики.
- Власти КНДР разрешили с 25 сентября иностранным гражданам въезд на территорию страны при условии прохождения двухдневного карантина. Пхеньян ввел ограничения на границе в январе 2020 года в связи с распространением коронавируса.
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