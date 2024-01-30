Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю снизилась на 33,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 22 по 28 января коронавирус обнаружили у 383 человек. Это на 33,8% меньше, чем было неделей ранее, выяснило «Реальное время». Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 220 831 случай заражения COVID-19.

Как информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, за неделю в больницы попали 108 человек, что на шесть случаев больше предыдущего периода. Еще 453 татарстанца выздоровели. С начала пандемии от инфекции излечились 217 935 жителей республики.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике снижается показатель заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе чаще всего фиксируется штамм «омикрон».



В Татарстане работают 11 госпиталей, где оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в республике зафиксировано 15,6% свободных коек. Хотя обычно этот показатель не превышал 10%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов