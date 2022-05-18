Диана Абдулганиева: «Мы абсолютно убеждены — этот штамм нельзя недооценивать!»

Главный внештатный терапевт Минздрава РТ — об опасностях «стелс-омикрона», снижении коллективного иммунитета татарстанцев и большой группе риска

Фото: Максим Платонов

«Штамм в Китае не такой безобидный — там уже зарегистрировано несколько десятков смертей. Поэтому говорить, что новая волна коронавируса нас минует, пока преждевременно», предупреждает главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева. По ее словам, в отличие от хороших показателей в начале весны, сейчас в Татарстане наблюдается снижение коллективного иммунитета, что не может тревожить врачей. В авторской колонке для «Реального времени» д. м. н., профессор, завкафедрой госпитальной терапии Казанского государственного медицинского университета рассказывает об опасностях «стелс-омикрона» и значительном количестве татарстанцев, которые оказались в группе риска.

Ждать ли новой волны и насколько опасен «стелс-омикрон»



В настоящее время Шанхай — один из крупнейших городов Китая — находится в полном локдауне. В СМИ и в соцсетях мы видим, что на улицах города с населением 26 млн пусто. В Шанхае введен такой жесткий локдаун потому, что штамм, который в настоящее время определяется у пациентов с бессимптомной и клинической формами COVID-19, не такой безобидный — там уже зарегистрировано несколько десятков смертей. Поэтому говорить, что новая волна коронавирусной инфекции нас минует, наверное, пока преждевременно.

«Стелс-омикрон» — это еще один вариант вируса новой коронавирусной инфекции (COVID-19). «Стелс-омикрон» является вариантом штамма «омикрон», поэтому он распространяется тоже с большой скоростью.

Кроме того, у «стелс-омикрона» сохраняется заразность, присущая «омикрону» — если в одном помещении рядом с человеком, инфицированным этим штаммом, находится непривитый или ослабленный пациент, он, скорее всего, заболеет. Работая и живя с коронавирусной инфекцией уже более двух лет, мы абсолютно убеждены в том, что этот штамм нельзя недооценивать!



«Мы абсолютно убеждены в том, что этот штамм нельзя недооценивать», — подчеркнула Диана Абдулганиева. Фото: rkbrt.ru

Пока по неблагоприятным исходам — а именно по смертности, «стелс-омикрон» сопоставим с «омикроном». В настоящее время в научных публикациях наши азиатские и европейские коллеги публикуют сведения, что он поражает преимущественно верхние дыхательные пути. Симптомы при «стелс-омикроне» схожи с симптомами при острой респираторной вирусной инфекции — это боль в горле, заложенность носа, першение. Но этот вирус также может проникать в нижние дыхательные пути и поражать внутренние органы.

К сожалению, уже сейчас мы видим постковидные проявления у пациентов, перенесших «омикрон». Этим штаммом заразилось большое количество людей. Пациенты, которые не проводили противовирусную терапию и переносили болезнь «на ногах», сейчас все чаще говорят о том, что они относились бы к лечению более ответственно, если бы знали, с какими осложнениями они столкнутся после болезни.

Почему необходимо ревакцинироваться

Когда люди поняли, что вакцинироваться необходимо, мы действительно добились очень хороших результатов по формированию коллективного иммунитета. В Татарстане были очень высокие показатели коллективного иммунитета в феврале и в марте 2022 года, когда проходила активная иммунизация населения. Но мы знаем, что по прошествии полугода количество антител в сыворотке крови начинает снижаться.

Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем хотя и медленное, но снижение коллективного иммунитета примерно на 0,5—1% в неделю. По данным Роспотребнадзора, сейчас коллективный иммунитет в Республике Татарстан составляет порядка 45—46%.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале апреля говорил о том, что в конце мая — начале июня возможен подъем заболеваемости коронавирусом. На формирование антител уходит время, поэтому первая половина мая — это самое оптимальное время для вакцинации и ревакцинации.

По прошествии полугода количество антител в сыворотке крови начинает снижаться. Фото: Ринат Назметдинов

Для кого коронавирус особенно опасен

Существуют группы пациентов, которые находятся в группе риска среднетяжелого и тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, а именно возникновения пневмонии. Это пациенты с сахарным диабетом, с онкологическими заболеваниями, с тяжелыми хроническими заболеваниями легких, с ишемической болезнью сердца, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с трансплантированными органами, а также беременные женщины и роженицы в первые 40 дней после родов. Всем этим людям показана вакцинация.

У вакцин, которые сегодня применяются в России, очень высокий профиль безопасности и эффективности. По данным исследований, при вакцинации препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» формирование антител отмечается у 92—95% людей.

Однако медицина устроена так, что всегда есть исключения: у 3—5% населения антитела после вакцинации не вырабатываются. Как правило это люди с серьезными заболеваниями — пациенты, перенесшие трансплантацию органов, люди, получающие химиотерапию, пациенты с хроническими заболеваниями легких, люди с первичным иммунодефицитом, у которых иммунная система не способна отвечать на вакцину.

Существуют группы пациентов, которые находятся в группе риска среднетяжелого и тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, а именно возникновения пневмонии. Фото: Максим Платонов

Наука не стоит на месте

Научная и фармакологическая мысль тоже борется с пандемией — у нас есть методы лечения для людей, у которых не вырабатываются антитела.

Во-первых, в настоящее время у нас имеется мощный спектр противовирусных препаратов, которые воздействуют на вирус для того, чтобы он не спустился в легкие, чтобы он не поразил сосуды, сердце, почки и другие внутренние органы.

Во-вторых, в России в целом и в Татарстане в частности проводится лечение препаратами на основе моноклональных вируснейтрализующих антител. Что это такое? Когда человек переболел, у него формируется иммунитет, и в плазме крови появляются антитела. В процессе наблюдения за плазмой крови пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, у ученых возникла мысль, что можно воссоздать эти антитела в лаборатории. То есть моноклональные антитела — это искусственно созданные антитела.

Моноклональных вируснейтрализующих антител всего пять вариантов. Четыре из них зарегистрированы для лечения и для постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции. Постконтактная профилактика — это когда пациент получает препарат после того, как он был в контакте с болеющим человеком.

Научная и фармакологическая мысль тоже борется с пандемией. Фото: Максим Платонов

Также существуют препараты, которые применяются для доконтактной профилактики коронавируса, то есть для формирования пассивного иммунитета, у пациентов, у которых формирование антител замедлено или же антитела не формируются вовсе. В этом случае человеку вводится не лекарственный препарат для борьбы с инфекцией, а уже готовые антитела. В этом принципиальное отличие моноклональных антител от вакцинации. Когда мы вакцинируем пациента, его организм сам начинает вырабатывать антитела, а в случае с моноклональным антителом мы вводим готовые внешние белки, которые циркулируют в сыворотке крови человека и нейтрализуют вирус, если он попадает в организм. Отсюда и название — вируснейтрализующие моноклональные антитела.

Как себя обезопасить

Во-первых, когда вы приходите из общественных мест, мойте лицо и руки, промывайте ротовую и носовую полости. Эти простые манипуляции позволяют снизить количество вируса, если он попадет на ваше лицо и слизистую.

Безусловно, необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и местах скопления людей.

Если у вас есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, не надо выходить на работу, ходить к пожилым родственникам, находиться в многолюдных помещениях без маски или специальных респираторов.

Если вы болеете, пожалуйста, как можно раньше обращайтесь к медицинским работникам для того, чтобы вовремя — в течение первых 5—7 дней с начала заболевания — вам была оказана квалифицированная помощь и назначена противовирусная терапия.

Диана Абдулганиева