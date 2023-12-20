В Санкт-Петербурге рекомендовали носить маски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий в Санкт-Петербурге сотрудникам организаций и учреждений рекомендовали носить маски. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками) в ведомстве предложили руководителям организации.

Масочный режим также ввели в стационарных и амбулаторных медицинских организациях города. В медучреждения стационарного типа запретили впускать людей, за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сейчас идет усиление в местах скопления людей — поликлиники, больницы, массовые мероприятия. При этом у нас остается рекомендательный характер, нигде в постановлении не написано, что в городе вводится масочный режим — он вводится постановлением губернатора, — передает слова представителей Роспотребнадзора 78.ru.

В октябре Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава Татарстана в Казани ввел обязательное ношение масок на своей территории. Еще в медучреждении заявили о необходимости сокращения количества ухаживающих лиц. По новым правилам, пациента может посетить только один человек.



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Айрат Назипов