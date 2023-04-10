Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «На данный момент только испортили все, кучу денег потратили впустую…»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 29

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. В том числе татарстанцы вновь жалуются на неубранный мусор, грязь на улицах и отсутствие остановок. Подробнее об обращениях к представителям исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Может, пора платить напрямую за тепло и электроэнергию, а не содержать ораву лоботрясов?»



Так, жительница республики пожаловалась на увольнение своего мужа якобы из-за того, что он не дочистил парк от снега:

— Добрый день, уважаемый Рустам Нургалиевич! Хочу обратить внимание на безобразие, которое творится в администрации Нурлатского района. После вашего замечания о состоянии парков и скверов, моего мужа, директора спортшколы, мастера спорта России по борьбе корэш, отличника физической культуры, учителя высшей категории Гимадиева И.И. глава Нурлатского района Ахметшин А.С. заставил написать заявление об увольнении за то, что он якобы не дочистил парк от снега. Парк Спортивный документально даже не закреплен за спортшколой. А в это время Ильфат Ильгизович по приказу замглавы Маняпова Л.Н. со своими сотрудниками был направлен чистить другой парк. Ахметшин А.С. постоянно искал причины для увольнения и ставил невыполнимые задачи. Неоднократно переходил на личности, оскорблял. В данный момент Ильфат Ильгизович воспитывает четверых детей, сидит дома, и я пока нахожусь в декретном отпуске . С уважением, Гимадиева А.А.

Новые обращения поступают по поводу отсутствия дорог в казанском ЖК «Романтика»:

— Доброе утро! До сих пор нет решения по ЖК «Романтика»! Дорог обещанных тоже не видим! Сейчас выясняется, что и земля под МКД — это частная собственность третьего лица, жильцы не могут сделать межевание! Что за самоуправство у нас в стране?! Почему территория многоквартирного дома вдруг принадлежит кому угодно, но только не собственникам МКД, не муниципалитету, не застройщику! Везде получаем отказ по межеванию! Что творится с ЖК «Романтика»!?

Скриншот yandex.ru/maps

Еще жители просят решить вопрос с управляющими компаниями:



— Доброе! Когда начнется реорганизация жилищников, а именно — ликвидация УК (управляющих компаний, — прим. ред.), [этих] посредников, тунеядцев? Может, пора платить напрямую за тепло и электроэнергию, а не содержать ораву лоботрясов? Богаче ведь станет регион, когда уберем лишнюю паразитирующую контору!

И мусором в поселках:

— Рустам Нургалиевич, займитесь, пожалуйста, мусорными вопросами! Посмотрите, что творится в поселках. Мусор просто не вывозится! Раньше такого не было.

— А почему не вывозится мусор из поселков? Что творится в поселке Никольские луга (д. Сапуголи). Это же ужас. Приезжали москвичи, очень удивились. Все сняли на видео.

«Вроде благоустроили и сделали лучше. А у нас спросили, как нам будет лучше?»

В Казани люди жалуются на перенос светофоров:

— Добрый день! В поселке Киндери на улице Азина, напротив дома 25 и магазина «Верный» раньше был пешеходный светофор. В прошлом году его перенесли. И нам жителям стало очень неудобно переходить дорогу. Раньше светофор был напротив магазина «Верный», там же была мусорка. Теперь, чтобы сходить в магазин, нужно пройти 200 метров до светофора, а потом эти же лишние 200 метров в обе стороны с котомками прошагать обратно. То же самое касается выброса мусора. Раньше мусорка была прямо напротив светофора, теперь с мусором нужно пройти лишние 400 метров. До светофора и обратно.



При этом мы понимаем, что перенесли остановку. Вроде благоустроили и сделали лучше. А у нас вы спросили, как нам будет лучше??? Сделали удобно для пассажиров. Вот только пассажиры ездят налегке. И остановка у нас не такая популярная. Автобус 91 ездит раз в 15 минут, выходят два-три пассажира. То есть этим двум-трем людям сделали удобно, а всем остальным — ужасно неудобно. Как следствие, очень часто люди не хотят ходить до светофора и стоят около старого перехода и ждут «окно» в транспорте, чтобы перебежать дорогу. Печально выглядит, когда это делают старые бабушки.

Просьба пересмотреть схему, опросить жителей, сделать удобный для жителей вариант. Повторюсь, на данный момент вы только испортили все, кучу денег потратили впустую… Жду официальный ответ мэрии. Готов ответить на вопросы.

В Комитете по транспорту сообщили, что каждая остановочная площадка должна быть оборудована пешеходным переходом: «Наличие светофора на старом месте и нерегулируемого пешеходного перехода у остановочной площадки не соответствовало правилам безопасности дорожного движения. Работы по переносу светофора и остановочных павильонов выполнены в соответствии со схемой организации дорожного движения и согласованны с ГИБДД. Светофор находится в пределах пешеходной доступности, остановка общественного транспорта и пешеходный переход отвечают нормативным требованиям».

Также жители жалуются на отсутствие остановки:

— Второй год уже длится история с убранной остановкой на остановочной площадке Восстания! Администрация города приняла решение убрать остановочную площадку совместно с небольшим киоском, в котором люди торговали. Официально они торговали или нет, населению все равно. Да и вообще, нынче тяжелое время, кто как может, так и зарабатывает. Неужели надо было лишать «куска хлеба» человека? Ну да ладно. А почему другие люди должны мокнуть под дождем и проветриваться под ветром? На остановке Восстания всегда толпа народа! Когда будет нормальная, адекватная большая остановочная площадка, такая же, как и была когда-то там!? Это первый вопрос.

Второй вопрос: Когда приведут в нормальное состояние, в ровное, асфальт на этой остановке. Посмотрите, если к этой остановочной площадке будет подходить незрячий человек, так он расшибется там! Так как остался фундамент от бывшей остановки. Никому дела нет. Жду ответа на два вопроса!

Фото: соцсети

— Все время езжу мимо этой остановки и задаюсь аналогичным вопросом — зачем убрали? На этой остановке людей, как ни на какой другой, всегда очень много. При этом убрать киоск, убрать остановку, но фундамент зачем-то оставить. Может убрать уже до конца тогда? Непонятно также, что в других местах подобные павильоны растут как грибы, а тут видишь ли «не ко двору пришлась» . Какая логика? Логики нет. Чем-то хозяева не угодили администрации. Причем сама конструкция была очень внушительная, по масштабу в это место вписывалась и всех многочисленных ожидающих вместить могла.



— А почему работники, которые убирали остановочный павильон, не закончили должным образом? Пожалуйста, направьте им претензию! Почему они не закончили свою оплаченную работу до конца и не оставили после себя территорию в нормальном состоянии! Это может быть потенциально опасно для людей которые плохо видят, или незрячих.

В районной администрации сообщили: «К сожалению, целевого финансирования на установку павильона не предусмотрено. Вопрос прорабатывается, остановка появится при выделении средств. К сожалению, назвать сроки возможности нет. Также при выделения финансирования саму площадку приведут в порядок».



«Неужели не видно, что оператор зас..л все овраги и прилегающие территории, где находятся контейнеры для вывоза мусора»

Остро стоит и вопрос с уборкой города. В том числе казанцы затронули работу дворников:

— Есть такое мнение, что работа дворника полностью обесценена. Даже название профессии дворник стало чем-то стыдным. Оно уже не отвечает новым требованиям и никак не вписывается в общий перечень современных рабочих специальностей и профессий. Может, поэтому местное население, знающее специфику, требования населения к уборке, не хотят идти работать в УК? Может, надо поменять название профессии, повысить зарплату, пересмотреть требования к работе, четко прописывать должностные обязанности, уйти от этих бестолковых и не оправдавших себя комплексных бригад? В этих бригадах работники не чувствуют себя «хозяевами» закрепленных участков, их бесконечно тасуют, как карты, с одного места на другое. Они не привязаны к участку, к людям, им все равно: куда отправят — туда и идут. И это повторяется постоянно. Жильцы недовольны, сами работники становятся нервными, уходят с места работы. Кто за что отвечает, не поймешь. Уборщик вывоза мусора из ПЖКХ приезжает в любое время дня, когда захочет, перекинет содержимое контейнера в свою машину и уезжает. Дворник УК понятия не имеет, во сколько вывезут мусор. Он спешит с утра выставить контейнеры, которые могут весь световой день простоять на солнцепеке. Связи-то между [УК] ПЖКХ и УК нет, кроме так называемого «графика», где значится вывоз мусора — только «ежедневно». Да работники [УК] ПЖКХ контейнеры на свои места не всегда ставят, могут прямо на дороге и бросить, да и рассыпавшийся на дорогу после закидывания в машину мусор вообще не убирают, у них и метелок в руках нет, только фотоаппарат для фиксации забора мусора. И что остается дворнику УК? Злиться, конечно. Опять намусорили, а потом голуби и вороны растаскали по двору. Какая тут удовлетворенность своей работой? Прошу передать это мнение ответственным лицам, способным и готовым менять жилищную программу к лучшему.

— Подскажите, пожалуйста, почему Роспотребнадзор не проводит проверки по мусорным площадкам города? Где эта организация, которая на коллективные жалобы людей с наличием крыс, грязи на мусорных площадках отвечает отписками и предупреждениями для УК? Где контроль администрации Кировского и Московского района, руководитель которого получил первое место в номинации «Лучший руководитель администрации районов Казани»? Наша мусорная площадка Кулахметова, Батыршина с 10 мусорными контейнерами обслуживает четыре дома. В итоге баки треснутые, из щелей вываливается грязь. Отсутствует свет. Отсутствует навес: пакеты, мусор разлетаются по всему двору. Мусор лежит горой. Асфальтовое покрытие разбито, с начала постройки нашего дома (1975 г.) никто внутриквартальный проезд не ремонтировал. Казань заняла третье место по итогам исследования (после Москвы и С.-Петербурга) как город, лучший в России по комфорту и безопасности. Где это третье место? Может, 103-е место?

Фото: Динар Фатыхов

— Сотрудники коммунальных служб вместо того, чтобы город от молодой поросли очищать, деревья в порядок приводить, фотофиксацию делать, кто на зеленых зонах паркуется, ходят столбы чистят. Город загрязнен очень сильно, начиная от КАМАЗов и заканчивая такими «бомжами», и всем по барабану. Если бы заказчика привлекали за такое «загаживание города» давно бы было все чисто и опрятно, свалки исчезли в лесопосадках, грязи не осталось, и дышалось бы легко. Немалая стала цена проживания в нашем небольшом городе по предполагаемой системе «ультра все включено», а пока получаем лишь скудный завтрак с платным «чаем» за липким и грязным столом.



В связи с этим жители подняли вопрос смены регоператора:

— Такой вопрос, нельзя этого оператора вообще убрать, раз он не справляется со своей работой по всему городу? Почему не принимают кардинальные меры? Меняйте руководство, не работают совсем!

— Тоже поддерживаю. Так неужели не видно, что оператор зас..ал все овраги и прилегающие территории, где находятся контейнеры для вывоза мусора, все поселки города Казани. Что вообще происходит с вывозом мусора!!! Это просто издательство над жителями поселков!!!

Мэрия Казани в ответ сообщила: «Регионального оператора по обращению с коммунальными отходами отбирают региональные органы по итогам открытого конкурса, не город. В связи с этим у города, к сожалению, по закону нет возможности контролировать его работу либо выбрать другого регоператора».

Также казанцы сообщили о заморе рыбы в озере Большое Чуйково:

— Здравствуйте. На озере Большое Чуйково (перекресток Чуйкова — Амирхана) мор рыбы и птиц. Произошел резко, как будто отравили.



Фото: соцсети

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