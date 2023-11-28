Число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло в Татарстане на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. С 20 по 26 ноября в больницы попали 224 человека, что на 19,1% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

С 13 по 19 ноября госпитализировали 188 татарстанцев, заболевших COVID-19. С 6 по 12 ноября в больницы попали 182 таких пациента.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с начала пандемии зарегистрирован 210 951 случай заражения коронавирусом. Умерли от него 2 010 человек, новых летальных исходов в регионе не фиксируют с января 2023 года.

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Татьяна Демина