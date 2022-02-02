Турция, Армения или Европа: куда татарстанцы едут за европейскими вакцинами

Pfizer, Sinovac или Astra Zeneca как новые достопримечательности Турции, Армении, Сербии, Венгрии

Среди татарстанцев растет спрос на новые направления вакцинного туризма. Если осенью туристы ездили в Европу, чтобы привиться препаратами, одобренными ВОЗ, то сейчас эта возможность появилась и в Турции, Египте, Грузии, Армении и еще ряде стран, причем в некоторых — на порядок дешевле. Так, турецкие власти с середины января предлагают получить вакцины Pfizer или Sinovac россиянам, не проживающим и не имеющим вид на жительство в этой стране. Куда еще отправляются в вакцинные туры жители республики и какой рост таких поездок за уколами предрекают эксперты в наступившем году — выяснял корреспондент «Реального времени».

400 лир за укол

Турецкий Минздрав опубликовал письмо на сайте Ассоциации частных больниц и организаций здравоохранения о начале вакцинации иностранных гостей вакцинами, одобренными ВОЗ. Как следует из реакции Ассоциации туроператоров России, туристов ждут в Стамбуле, Анталии, Аланье, Каше и других городах, где они смогут привиться препаратами Pfizer или Sinovac.

Казанские туроператоры и агентства уже продают вакцинные туры в Турцию и другие страны, подтвердил «Реальному времени» и президент ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов:

— Это не массовая история, но запросы есть, постоянные клиенты спрашивают у фирм о возможности поехать. Специально рекламой этого продукта никто не занимается, это нишевое явление. При этом у таких стран, как Сербия, Турция, Армения, есть преимущество — туда не нужна виза. А поскольку полеты в Европу пришлось отложить, у многих сейчас нет шенгенской визы. Так что при выборе страны вопрос не в деньгах.

Вакцинный тур не назовешь бюджетным, сэкономить (если ехать только ради укола) может самостоятельный турист. Впрочем, часть татарстанцев предпочитает совмещать полезное с приятным — едут на отдых в хороший отель, а параллельно делают прививку, с которой потом надеются получить доступ в европейские страны и США.



Один укол обойдется в 400 лир (с учетом падающего курса лиры — около 2,3 тысячи рублей). В результате турист получает сертификат, совместимый с европейской системой Green Pass — с ним можно попасть в страны, не признающие российский «Спутник V».

Сейчас, к примеру, билеты в Стамбул могут обойтись до 10 000 рублей из Казани (впрочем, эта новость звучит иронично, учитывая недавний коллапс, который остановил работу Нового международного аэропорта Стамбула (третьего), но при этом никак не повлиял на полеты из международного аэропорта имени Сабихи Гекчен). Добавим сюда недорогой отель, питание и саму вакцину — сумма получается невысокой.



Фото: Максим Платонов

Если полагаться на профессионалов, то из Казани в Стамбул сейчас предлагают вакцинные туры, в которые входят проживание в трехзвездочном отеле на две ночи, одна доза вакцины, трансферы до аэропорта, отеля и клиники, а также сопровождение русскоговорящим гидом.

В среднем такая поездка обойдется в 45 тысяч на двоих. В любой тур можно добавить услугу, включающую трансфер до клиники, языковое сопровождение, сбор за внесение данных туриста в систему при получении первой дозы вакцины — это обойдется в 115 евро.



Запись в клинику, побочки, языковой барьер, возвращение через две недели

Какие проблемы могут возникнуть у российского туриста в вакцинном туре, к примеру в той же Турции? Ведь у такой поездки есть и свои минусы. Во-первых, нужно самому записаться в клинику. Во-вторых, нужно знать хотя бы английский язык (но отнюдь не везде можно вести дела не на турецком). В-третьих, никто не застрахован от побочных эффектов, особенно если вы уже прививались российской вакциной, плюс стресс от самой поездки. В-четвертых, уколов надо сделать два — а значит, через три недели необходимо будет вернуться в Турцию вновь. Максимальное действие ковидного сертификата в Европе — 9 месяцев, при этом в Греции, к примеру, он работает только 7 месяцев.

При этом некоторые туристы жалуются, что не получают после уколов бумажный сертификат, а только электронный, в турецком приложении Hayat Eve Şigar, доступ к которому можно получить лишь при наличии турецкой SIM-карты за 10-12 долларов.

Московский вариант такого тура обходится в среднем в 46 400 рублей (перелет, проживание на две ночи в отеле 3* в центре города с завтраком, трансфер аэропорт — отель — вакцинация, русскоговорящий гид и сопровождение). Неудивительно, что общий процент «вакцинных» среди выезжающих составляет лишь десятую долю одного процента.

Фото: cityreporter.ru

Для сравнения — полет из Москвы в Сербию обходится в 22 тысячи, при этом сам укол делают бесплатно, как и в других странах (Турция — исключение).

Раньше туристов в Сербии записывали на вакцинацию только отели или хостелы, но сейчас доступ к вакцинации свободный, предварительная запись не нужна. Туристов вакцинируют каждый день.



В Турции вакцинацию препаратами Pfizer или Sinovac чаще всего выбирают российские туристы, живущие на курортах продолжительное время. К примеру, Александр С. сделал себе первый укол в Анталии:

— Справки не нужны, очередей нет, турецкий язык не нужен, — рассказал мужчина корреспонденту «Реального времени». — Вакцину вам могут поставить любую, какую хотите. Бустер после «Спутника» — легко. Но это не даст вам европейский гринпасс, так как на данный момент система не позволяет учесть «Спутник» как первую прививку перед бустером. Последствий не ощущаю, рука в месте укола немного болит, как будто ударили по бицепсу.

При этом за второй дозой можно поехать и в другой город Турции, рассказал турист.

По схожей схеме прививают и в Армении, где можно пройти вакцинацию двухкомпонентной Astra Zeneca или Moderna. Прививки делают в торговых центрах Еревана. Россиянам предлагают получить бустер после двух доз «Спутника».