Главное о коронавирусе за неделю: «нобелевка» за разработку вакцины и рост заболеваемости
Больше трех лет человечество живет с COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, впервые выявленного в декабре 2019-го в китайском Ухане. Отменили ее только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире со 2 по 8 октября 2023 года. Так, на прошедшей неделе в Татарстане и России вновь увеличилось количество заболевших, а Нобелевскую премию по медицине дали за разработку вакцины от этой напасти.
В Татарстане выросло число госпитализаций с COVID-19
- За прошедшие семь дней коронавирус выявили у 142 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 207 260 случаев COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
- Вместе с ростом заболевших увеличилось и число госпитализаций пациентов с коронавирусом. За неделю в больницы республики поступили 109 человек. Это на 34,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время».
- Также в течение недели выздоровело 34 человека. С начала пандемии и по настоящее время зафиксировали 204 855 случаев выздоровления.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- Как сообщает республиканский Роспотребнадзор, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 15,4%.
- В Татарстане за январь — сентябрь текущего года выявили 441 430 случаев заражения гриппом и ОРВИ. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 11 787,8.
- Также в республике прививку против гриппа сделали 845 156 человек. Это 18,3% от общей численности населения. На данный момент привиты почти треть татарстанцев от плана — 30,2%. Всего в регионе намерены вакцинировать против гриппа 2 421 486 человек, или почти 60% населения.
- О количестве заболевших также отчитался и Татарстанстат. По его данным, в январе — июле 2023 года коэффициент заболеваемости гриппом в Татарстане вырос в 10,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев в республике зарегистрировали 2 838 случаев заражения им.
Новый «Спутник V» поступит в российские больницы уже в декабре
- В России за прошедшую неделю коронавирус выявили у 16 429 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 045 833 случая COVID-19, информирует оперштаб.
- За семь дней в больницу с COVID-19 попали 2 556 человек. Вылечились от коронавируса еще 13 513 жителей. В общей сложности в стране зафиксировали 22 482 148 случаев выздоровления.
- От COVID-19 за неделю умерли 30 россиян. Всего зарегистрировано 400 077 случаев смерти от коронавируса.
- Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, что обновленная вакцина «Спутник V» поступит в российские медучреждения в первой половине декабря. Как он добавил, деньги на клинические испытания нового антигенного варианта вакцины, который давно уже сделан в институте, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках.
- В целом же по стране наблюдалось снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) более чем на 25%. Порядка 98,9% установленных респираторных вирусов — вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составляет 1,1%.
- Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) рекомендовало обеспечить в регионе соблюдение масочного режима для предотвращения групповых очагов COVID-19 в медучреждениях, среди персонала социальных учреждений, а также при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что человек заражается коронавирусной инфекцией в среднем раз в полгода, однако это не всегда удается подтвердить лабораторно из-за схожего с ОРВИ течения болезни. Врач добавил, что при этом бывают случаи, когда иммунитет человека не справляется с вирусом и коронавирусная инфекция вызывает осложнения, что требует госпитализации. Чаще всего это происходит среди людей из групп риска.
- Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев высказал мнение, что грипп после нескольких лет пандемии коронавирусной инфекции может снова стать основным респираторным заболеванием. Эксперт также добавил, что у вируса гриппа давно не было серьезных изменений. В России, по его словам, сформировался коллективный иммунитет против гриппа благодаря привитым и переболевшим.
Ученый из Венгрии получила Нобелевскую премию за изучение РНК для вакцин от COVID-19
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что готовность в мире к борьбе с COVID-19 сейчас гораздо выше, чем три-четыре года назад, и это позволяет рассчитывать на то, что новой пандемии опасного заболевания удастся избежать.
- По данным все той же ВОЗ, вариант EG.5 коронавируса особенно быстро распространяется в мире, увеличивая отрыв от вариантов XBB.1.5 и XBB.1.16, которые, как и он, включены ВОЗ в группу «вариантов, представляющих интерес (VOI)». Согласно сведениям, поступившим в международную систему геномониторинга GISAID, за неделю с 4 по 10 сентября EG.5 был обнаружен в 33,6% образцов биоматериала, тогда как и XBB.1.5 — в 18,9% и 8,6% образцов соответственно, и в последние недели отрыв только увеличивался.
- Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они стали лауреатами премии за «за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19». Их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.
- Комиссия по общественному расследованию действий британских властей во время пандемии коронавируса не смогла получить от премьер-министра Риши Сунака переписки в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) за период с 2020 по 2022 год, несмотря на соответствующее решение лондонского Высокого суда. Премьер мотивировал отказ передать сообщения, датированные периодом, когда он занимал пост главы Минфина, тем, что с тех пор несколько раз менял телефоны и не делал резервных копий.
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