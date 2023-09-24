Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане выросло число заболевших, в ФРГ инфицирован глава Минфина
В Татарстане продолжает расти число госпитализаций
- За прошедшую неделю в Татарстане коронавирус выявили у 77 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 207 009 случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
- Вместе с этим в регионе продолжает расти число госпитализаций. Так, за истекшие 7 дней в больницы попали 82 человека, что на 36,6% больше, чем за предыдущую неделю.
- Выздоровели за этот же период 45 человек. За все время зафиксировали 204 770 случаев выздоровления.
- Новых летальных случаев от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- В Татарстане прививку против гриппа сделали 340 412 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Это 14% от плана, который составляет 2,4 млн жителей.
Новый вариант коронавируса «Пирола» оказался заразнее «Омикрона»
- Также по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, коронавирус выявили у 11 516 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 014 969 случаев COVID-19.
- За семь дней в больницу с COVID-19 попали 1 973 человека. Вылечились от коронавируса еще 7 280 жителей. С начала пандемии в России зафиксировали 22 458 308 случаев выздоровления.
- От COVID-19 за неделю умерли 14 россиян. Всего зарегистрировано 400 023 случая смерти от коронавируса.
- Новый вариант коронавируса «Пирола» более заразный по сравнению с выявленными ранее подвариантами «Омикрона». По данным федерального Роспотребнадзора, «Пирола» в отличии от «Омикрона» имеет ряд дополнительных мутаций.
- Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 30% ниже, чем в прошлом году. Такую статистику озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболеваемость достигла уровня порядка 800 тысяч заболевших в неделю. Она считает этот показатель «умеренным».
- Как добавили в управлении, вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется. Другими словами, масочного режима пока не будет. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.
Глава Минфина ФРГ заразился коронавирусом
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает давление на Китай с целью добиться получения полной информации о происхождении коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
- Он также рассказал, что сейчас рассматриваются все возможные варианты появления вируса, в том числе лабораторная теория. «Пока мы не получим не вызывающих сомнения доказательств, мы не можем ничего утверждать, — уточнил Гебрейесус.
- Министр финансов Германии Кристиан Линднер вслед за главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заразился коронавирусной инфекцией.У главы Минфина наблюдаются легкие симптомы заболевания, он работает из дома.
- 17-летний принц Хисахито, сын японского наследного принца Акисино возобновил учебу в токийской старшей школе после перенесенного коронавируса. Врачи выявили ковид у принца 14 сентября. Кроме того, у него была диагностирована повышенная температура.
- Более 23% взрослых жителей Японии после того, как они перенесли COVID-19, страдают от различных остаточных последствий. Это в два-четыре раза больше, чем отмечено у детей.
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Александр ЗариповОбществоМедицина Татарстан
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