COVID-19 за неделю выявили у 579 татарстанцев

С 15 по 21 января COVID-19 выявили у 579 жителей Татарстана. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 220 448 случаев заражения COVID-19.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за указанное время в больницы попали 102 местных жителя, еще 692 человека выздоровели. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 217 482 татарстанца.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.



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