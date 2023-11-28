Заболеваемость коронавирусом выросла в Татарстане за неделю на 8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает расти заболеваемость COVID-19. С 20 по 26 ноября в республике подтвердилось 645 случаев заражения, что на 8,2% больше, чем за предыдущий период, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



С 13 по 19 ноября в Татарстане COVID-19 заболели 596 человек. Неделей ранее — с 6 по 12 ноября — в республике выявили 570 случаев заражения, а с 30 октября по 5 ноября — 556.

Всего в Татарстане, по последним данным, зарегистрирован 210 951 случай коронавируса. Умерли от него 2 010 человек — новых летальных исходов в регионе не фиксируют с января этого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина