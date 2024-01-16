За неделю коронавирус выявили у 961 татарстанца

С 8 по 14 января коронавирус обнаружили у 961 жителя Татарстана, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в республике выявили 219 869 случаев заражения COVID-19.



Госпитализированы за неделю 111 заболевших коронавирусом, выздоровели — 1 125 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 216 790 татарстанцев.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина