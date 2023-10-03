В России за неделю выявили 16 429 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 25 сентября по 1 октября коронавирус выявили у 16 429 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 045 833 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За семь дней в больницу с COVID-19 попали 2 556 человек. Вылечились от коронавируса еще 13 513 жителей. В общей сложности в стране зафиксировали 22 482 148 случаев выздоровления.



От COVID-19 за неделю умерли 30 россиян. Всего зарегистрировано 400 077 случаев смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 18 по 24 сентября коронавирус выявили у 14 435 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Максим Кокунин