В России за неделю коронавирусом заболели 58 150 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 13 по 19 ноября COVID-19 обнаружили у 58 159 россиян. Об этом информирует федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За 46-ю неделю 2023 года в стране госпитализировали 6 398 человек. Число госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 16,9%.

Выздоровел 39 731 человек, это на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за этот период 93 человека.

С 6 по 12 ноября COVID-19 выявили у 41 386 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов