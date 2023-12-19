ВОЗ: COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус адаптировался к человеку, но продолжает мутировать.

— Коронавирус был обнаружен 4 года назад и продолжает циркулировать. И становится ясно, что вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование. С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с COVID-19. И коронавирус все еще широко распространен, вызывая тяжелые заболевания и смерть, — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Вуйнович, в половине стран, предоставляющих данные в ВОЗ о госпитализации, наблюдаются тенденции роста, в частности это Финляндия, Словакия и Италия. «Как мы видим, вирус все еще мутирует и все еще наносит ущерб нашим жизням», — сказала она.

realnoevremya.ru (архив)

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» опубликовало подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 11 по 17 декабря 2023 года. Так, в республике уже больше тысячи заболевших, в стране обновили «Спутник V», а в США проводили исследования, предшествовавшие пандемии.



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Максим Кокунин