Дмитрий Лопушов: «Стабилизация заболеваемости пугает — не оказалась бы затишьем перед бурей»

Главный эпидемиолог Татарстана — о вероятности в России новой волны ковида из Китая и тревожной тенденции последних недель

До лета Татарстан и Россия могут пережить очередной подъем заболеваемости коронавируса. На это указывает и новая волна ковида в Китае, где сейчас объявлен самый масштабный локдаун с начала пандемии. «Вирус мутирует, становится в плане заразности еще более эффективным», подтвердил вероятность нового всплеска заражений главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. В интервью «Реальному времени», специалист по вакцинопрофилактике призвал татарстанцев вовремя пройти повторную прививку от COVID-19, чтобы обезопасить себя. «Проводить ревакцинацию необходимо каждые полгода, несмотря на наличие сертификата о вакцинации, срок действия которого составляет год. Население думает, что раз дали сертификат на год, можно ничего не делать — но это неправильно», — предупреждает врач. Эксперт также рассказал, когда ждать очередную волну коронавируса, какой штамм будет преобладать и что представляет из себя новая назальная вакцина.

«Пока ковид не исчерпал возможности мутаций, волны будут»

— Дмитрий Владимирович, по вашему прогнозу, когда до России и Татарстана, в частности, доберется очередная волна COVID-19, учитывая, что цифры в Китае и многих других странах пошли на взлет?

— Строить прогнозы — дело неблагодарное, особенно в случае с новой коронавирусной инфекцией. Пока ситуация в Татарстане по заболеваемости ковидом стабилизировалась. Цифры в последние несколько недель застыли на отметке около 250 инфицированных в сутки. Такая стабилизация не дает понимания, чего ожидать в дальнейшем — то ли продолжится спад, то ли будет очередной подъем. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Австралии, странах Юго-Восточной Азии, Китае отмечается рост заболеваемости на фоне довольно низких показателей, которые фиксировались ранее.

— На ваш взгляд, до лета будет подъем заболеваемости?

— Сказать трудно. Но по имеющимся данным, можно предположить, что подъем должен быть. Вирус мутирует, становится в плане заразности еще более эффективным. Он не исчерпал способности к мутациям. И до тех пор, пока коронавирус продолжит мутировать, мы будем наблюдать волны подъема заболеваемости. Надеюсь, наступит такой момент, когда COVID-19 утратит способность к мутациям. И в этом случае возможны два варианта: либо он исчезнет, либо станет сезонным заболеванием.

— Если кардинально новых мутаций не будет, можно предположить, что столь масштабных пиков, как было с «омикроном», уже не стоит ждать?

— Да, скорее всего. По заверениям ВОЗ, новые разновидности «омикрона» не представляют серьезной опасности и вряд ли смогут вытеснить основной штамм.

Фото: Ринат Назметдинов

— В связи с приближением лета можно надеяться, что вспышек COVID-19 не будет в этот период?

— Как поведет себя коронавирус, сказать сложно. Не исключено, что случаи инфицирования будут регистрироваться в течение всего года. Как, например, с ОРВИ, случаи которой регистрируются даже в жаркий июль. Понятно, что это минимальное количество, но они есть. Не надо думать, что ковид будет только в осенне-весенний период, возможно, случаи будут фиксироваться круглый год.

«Даже «омикрон» может протекать довольно тяжело»

— Какой штамм коронавируса сейчас преобладает в Татарстане?

— По большей части — «омикрон», а «дельта» сейчас уже практически не встречается. То есть «омикрон» практически полностью вытеснил «дельту». Но данных, какая это разновидность «омикрона» — ВА.1 или ВА.2 (стелс-омикрон), у нас пока нет. Нам важно в принципе знать, что речь идет о штамме «омикрон». А какая конкретно это разновидность, уже не столь важно.

«Омикрон» характеризуется повышенной заразностью по сравнению с «дельтой». Но радует тот факт, что инфицирование «омикроном» в основном вызывает легкое течение заболевания. Однако не стоит забывать, что группы риска остаются — пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, в частности сердца, легких, с сахарным диабетом. У них даже обычный «омикрон» может протекать довольно тяжело.

— По статистике оперштаба, в Татарстане ежесуточно продолжают умирать от ковида в среднем пять-шесть человек. Это как раз преимущественно люди из групп риска?

— Конечно. Так что это ложное впечатление, что «омикрон» переносится легко. Да, в большинстве случаев заболевание протекает легко или даже бессимптомно. Но среди граждан из групп риска, у которых снижен иммунитет, есть заболевания, которые утяжеляют течение, мы регистрируем летальные случаи практически каждый день. И говорить, что пандемия прошла и все хорошо — очень преждевременно. Каждая жизнь бесценна, а ковид ежедневно забирает жизни. Не надо думать, что все прекрасно в эпидемиологической ситуации. Госпиталя работают — развернуто порядка 1 тысяча антиковидных коек. В период всплеска заболеваемости мы разворачивали под 7 тысяч коек, так что произошло значительное снижение.

Фото: Ринат Назметдинов

Но такая стабилизация — то, что последние недели заболеваемость не снижается, — несколько пугает. Заболеваемость по идее должна снижаться. Но вот уже 3 недели мы ежесуточно регистрируем порядка 250 инфицированных. Это непонятный для меня момент. Потому что не совсем понятно, к чему динамика приведет. Я не хочу, чтобы нынешнее затишье оказалось затишьем перед бурей. Но нам остается только ждать и надеяться, а также предпринимать меры защиты.

«Не получится сказать ковиду: срок действия сертификата еще не истек, не заражай меня»

— Какие меры профилактики вы рекомендуете продолжать соблюдать?

— Социальная дистанция, маски, вакцинация. Несмотря на то, что обязательное ношение масок в ряде регионов отменили, это остается неотъемлемой частью профилактики. Тем более в республике уровень заболеваемости все равно высокий по сравнению с тем, что было буквально 4 месяца назад, когда в сутки регистрировалось 30—50 случаев. Сейчас же — более 250 в день. Эпидпроцесс не прекратился, а продолжается.

Вакцинация также продолжает оставаться важной мерой профилактики. Именно ревакцинация играет немаловажную роль. Переболевшие и привитые лица имеют какое-то количество антител, но с учетом того, что коронавирус меняет свою антигенную структуру, требуется как можно большее количество антител. Пока верхний порог антител нам еще не известен. Но чем больше антител — тем лучше. Этого результата мы можем добиться либо повторным перенесением заболевания, что чревато последствиями, либо проводя ревакцинацию.

Сроки ревакцинации остаются неизменными — повторно прививаться рекомендуется каждые шесть месяцев. Даже несмотря на то, что сертификат о вакцинации действителен год, мы четко понимаем, что это условный срок, который отражен на бумаге. Показать сертификат о вакцинации вирусу и сказать: «Срок действия составляет год и меня, пожалуйста, не заражай», — не получится. Ревакцинация должна проводиться в четко установленные сроки — через 6 месяцев после первичной вакцинации либо через полгода после перенесения заболевания.

Фото: Максим Платонов

«Население думает, что раз дали сертификат на год, можно ничего не делать»

— Почему процесс ревакцинации так тормозится?

— Основная причина в массовом заблуждении населения. У нас часто срабатывает пословица: пока гром не грянет — мужик не перекрестится. Креститься надо заранее, до того, как грянет гром. Мы уже наступали на эти грабли неоднократно — и перед третьей, и перед четвертой волной. Когда идет подъем заболеваемости, все массово идут вакцинироваться. И потом возникают кривотолки: мы сделали прививку и заболели. Хотя всегда надо помнить, что защитный механизм прививки начинает срабатывать через 21 день после вакцинации. Сейчас подходящее время для вакцинации.

Понятно, что заболеваемость никуда не ушла. Да, солнышко пригревает, кажется, что ковид у большинства протекает в легкой форме, но группы риска остаются. Мы должны думать прежде всего о своем здоровье.

Ревакцинацию нужно сделать, чтобы потом не было мучительно больно от последствий несделанной прививки. И прививаться нужно, несмотря на наличие сертификата, срок действия которого составляет год. Население думает, что раз дали сертификат на год, можно ничего не делать — но это неправильно. Заболевание не будет смотреть на срок действия сертификата — оно сделает свое дело. И антитела тоже не будут смотреть, что у вас сертификат на год. Нужно четко понимать, что сертификат — это бумажка. А мы должны думать о своем реальном здоровье, поэтому ревакцинацию нужно сделать обязательно. Тем более, вакцина есть в достаточном количестве.

— Насколько сейчас татарстанцы недоревакцинированы?

— Если посмотреть чисто математически на то, сколько татарстанцев должно быть ревакцинировано, — получится порядка 950 тысяч человек. Это люди, которые по срокам уже должны были пройти ревакцинацию. А в настоящее время показатель составляет 250 тысяч прошедших ревакцинацию. То есть 700 тысяч по каким-либо причинам не пришли на ревакцинацию. Даже если из этой цифры отнять количество переболевших в период волны «омикрона», все равно цифра серьезная — 300 тысяч человек, которые вовремя не пришли на ревакцинацию и которые надеются просто на надпись в бумаге, что их сертификат действует год. Но иммунная защита год не работает — она держится около полугода. И наличием сертификата мы ее никак не поднимем.

«Назальная вакцина бьет по месту проникновения вируса»

— Когда в Татарстан придет новая назальная* вакцина?

— Пока по точным срокам сложно сказать. Если говорить о назальной вакцине, то при ее введении возникает местная защита в местах проникновения ковида. То есть она бьет по месту проникновения вируса. А чтобы возникла общая защита, необходим системный иммунитет, подразумевающий внутримышечное введение. Новая назальная вакцина подойдет всем, кроме детского населения. Она рассчитана для введения людям с 18 лет.



Идеальным будет вариант, когда человеку введут внутримышечную вакцину для подъема общего иммунитета плюс добавят назальную для местного. В таком случае человек будет защищен от вируса со всех сторон. Такой вариант защиты будет более надежен.



Фото: Максим Платонов

— У вас есть ощущение, что население рано расслабилось по поводу пандемии? В ряде регионов масочный режим отменили. В том же Татарстане, где масочный режим сохраняется, маски носят далеко не все.

— Да, это абсолютно так. Но уровень заболеваемости, который фиксируется сейчас в Татарстане, не дает поводов расслабляться. Расслабляться рано. Можно даже сопоставить цифры. Мы вводили локдаун при показателе 50 заболевших в сутки, а сейчас, когда ежесуточно фиксируется около 250 инфицированных, даже маски не хотим носить. Все зависит от нас. Чем быстрее мы будем выполнять требования, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет, — тогда, вполне возможно, масочный режим будет отменен и в Татарстане.

— Каков сейчас показатель коллективного иммунитета в Татарстане?

— Около 46 процентов при нормативе в 80. Это результат того, что если человек вакцинирован, но не прошел ревакцинацию, антитела снизились, он выпадает из подсчета уровня коллективного иммунитет. Поэтому в республике показатель коллективного иммунитета снижается.

— Насколько активно в Татарстане идет вакцинация подростков от 12 до 17 лет?

— В рабочем порядке идет и первичная вакцинация, и введение второго компонента. Желающие идут, работа с родителями проводится. По некоторым районам республики поступают просьбы о дополнительных поставках детской вакцины.

Всего у нас в республике 192 тысячи человек, которые подлежат вакцинации в этом возрастном сегменте. Мы получили только 4 тысячи доз детской вакцины, 68 процентов первого компонента препарата использовано. То есть по детской вакцинации есть и возможности, и спрос.

*1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую назальную вакцину от коронавируса — назальную форму «Спутника V». Вакцина в виде спрея создает иммунную защиту на слизистой оболочке. Как пояснял глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, если человек вакцинировался обычной внутримышечной вакциной, он еще может быть переносчиком. А если человек провакцинирован назально, секреторные антитела будут нейтрализовать тот вирус, который он вдохнул непосредственно из воздуха. У экспертов пока нет данных о 100-процентной защите от вируса в случае применения именно такой формы. Поэтому при первичном обращении пациенту рекомендуют давать обе дозы — и назальную, и инъекционную, а в качестве бустера можно использовать уже только один спрей.