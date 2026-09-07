Татарстан vs турналог: как регион реагирует на предложения отрасли

РСТ хочет вернуть модель курортного сбора, а в Татарстане уже ищут пути реформирования системы

Фото: Сергей Козлов

Российский союз туриндустрии предлагает переложить уплату турналога с гостиниц на туристов и перейти на фиксированную ставку. В Татарстане инициативу поддерживают, но требуют доработки механизма. Подробности — в материале «Реального времени».

Налог за свой отдых будет платить турист

Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили усовершенствовать действующий механизм туристического налога. Инициатива предполагает перенос обязанности по уплате налога с гостиниц на самих туристов, переход от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки, а также введение инвестиционного вычета для отелей, проводящих реконструкцию и капитальный ремонт. К обращению присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сегодня плательщиком туристического налога является организация или физическое лицо, оказывающие услуги по временному проживанию. Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию: плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения — налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет. Предлагается также выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем, чтобы турист видел отдельно стоимость услуги проживания и отдельно публичный платеж, установленный муниципальным образованием.

— Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога. Сегодня его плательщиком является гостиница, и в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента, — подчеркнул президент РСТ Илья Уманский.

«Основная проблема — в его администрировании»

В начале 2026 года в разговоре с «Реальным временем» тогдашний председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов отметил, что прошедший год стал периодом активного внедрения нового механизма туристического налога. По его словам, система, при которой налог уплачивают средства размещения, получила широкое распространение: на данный момент ее применяют 754 муниципалитета в 63 регионах России. При этом решение о введении налога принимается на уровне муниципальных образований.

Уже нынешняя глава Госкомитета по туризму Татарстана Оксана Саргина подтверждает, что существующий механизм взимания турналога требует серьезного анализа и, возможно, изменения.

— Основная проблема — в его администрировании: сложный учет создает значительную нагрузку на гостиницы. Им необходимо при каждом бронировании учитывать множество льготных категорий и статус плательщика (организация или частное лицо), что требует дополнительных ресурсов. Курортный сбор, который действовал в 2023—2024 годах в ряде регионов, — наиболее удобная модель: плательщиком был сам турист, а сбор оплачивался отдельным чеком при заселении. Такая модель полностью снимала бы с отелей бюрократическую нагрузку по расчету и учету налога. Решение о введении турналога принимается муниципалитетами, не можем говорить о суммах, — заявила Саргина в разговоре с изданием.

«Туристический налог — общепринятый инструмент»

В свою очередь глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили отмечает, что туристический налог — общепринятый инструмент, который применяется во многих странах мира. Средства, поступающие от туристического налога, формируют дополнительный ресурс для бюджета города или региона и реинвестируются в развитие туристической отрасли.

— Действительно существует вопрос к механике оплаты. В действующей системе налог интегрирован в стоимость проживания — турист видит итоговую стоимость размещения и не воспринимает туристический налог как отдельный платеж. Если смотреть на международный опыт, во многих странах применяется другой подход: стоимость проживания и налог разделяются и указываются отдельно, что делает структуру платежа более понятной. Также существует как практика процентной ставки, так и фиксированного платежа. Такая система требует детальной проработки на федеральном уровне и должна учитывать интересы туристической сферы, особенности регионов, сезонность и другие факторы, — отметил Шавлиашвили в разговоре с журналистом «Реального времени».

Как появился туристический налог и кто от него отказался

Туристический налог — преемник курортного сбора, который действовал в России в формате эксперимента с 2018 года. Первыми к нему присоединились Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, а также Республика Крым — причем последняя подключилась на год позже остальных, с мая 2019-го.

Позднее к эксперименту присоединились федеральная территория «Сириус» и Санкт-Петербург — последний запустил сбор осенью 2023 года. В Крыму от курортного сбора отказались уже в марте 2022 года, сославшись на сокращение турпотока. Эксперимент завершился 31 декабря 2024 года, а с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон №176-ФЗ, который ввел туристический налог как местный платеж. Решение о его применении принимают муниципалитеты — поэтому налог действует не повсеместно, а точечно. По данным на 2025 год, его ввели 754 муниципалитета в 63 регионах, а к 2026 году география расширилась до 73 субъектов. При этом от введения отказались Москва, Севастополь, Крым, Ярославская и Калужская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Ставка в 2025 году составляла 1% от стоимости проживания, в 2026-м выросла до 2%, а к 2029 году может достичь 5%.

В Татарстане туристический налог ввели с 1 января 2025 года сразу в шести городах: Казани, Болгаре, Азнакаево, Менделеевске, Чистополе и Зеленодольске. Кроме того, сбор начали взимать в двух поселках городского типа и 23 сельских поселениях, расположенных в Спасском, Менделеевском, Зеленодольском, Чистопольском и Верхнеуслонском районах. При этом Елабуга — один из ключевых туристических центров республики — отказалась вводить налог. Ставка в большинстве муниципалитетов Татарстана в 2025 году составила 1%, с ежегодным ростом на один процентный пункт — до 5% к 2029 году.