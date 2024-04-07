Главное о коронавирусе за неделю: модель для борьбы с пандемиями в России и дело фон дер Ляйен в ЕС
В Татарстане 600 заболевших
- В Татарстане с 25 по 31 марта коронавирус обнаружили у 605 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 604 человек.
- С 25 по 31 марта в республиканские больницы попали 108 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 125 заразившихся.
- Из больниц было выписано 714 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
В России создали математическую модель для борьбы с новыми пандемиями
- С 25 по 31 марта коронавирус выявили у 21 590 россиян. На предшествующей неделе этот показатель составлял 24 912 человек.
- Заболеваемость ковидом в России снизилась на 13,4% за минувшую неделю.
- За неделю в больницы доставлены 2 918 человек.
- В течение этой недели выздоровели 24 087 человек, скончалось 75 пациентов.
- Ученые кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) создали математическую модель для борьбы с новыми пандемиями, которая описывает поведение жителей разных стран в первые 300 дней эпидемии COVID-19.
- Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом должен сойти на нет к концу апреля, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вирусы в этом сезоне ведут себя прогнозируемо.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку инициатив правительства, позволивших противостоять таким вызовам, как ковид и санкции. Глава правительства подчеркнул, что указанным вызовам удалось успешно противостоять благодаря новому качеству выстроенной современной системы государственного управления.
Politico: прокуратура изучает переписку между фон дер Ляйен и главой Pfizer
- Бельгийские прокуроры передали прокуратуре Евросоюза уголовное дело о расследовании в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросам закупок вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer, сообщает Politico со ссылкой на представителя прокуратуры Льежа.
- Расследование касается переговоров фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой о закупках вакцин.
- В частности, следователи проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».
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Александр ЗариповОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан