Анна Попова: COVID-19 может жить в организме после болезни

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Коронавирус может остаться в организме после болезни. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм. Он может там жить и вредить, — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, коронавирус живет в разных тканях организма. Он очень негативно воздействует на иммунную систему, поражая нервную ткань и сосудистые стенки.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане показатель заболеваемости в текущем году ниже в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Еженедельно им заболевают около 550 человек. В 92% случаев COVID-19 протекает по типу ОРВИ и бессимптомно.



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Айрат Назипов