Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю снизилась почти на 23%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане снизилась заболеваемость коронавирусом. С 1 по 7 января 2024 года COVID-19 выявили у 1 149 человек. Это на 22,5% меньше, чем неделей ранее, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сокращается четыре недели подряд. За неделю на больничной койке оказались 108 татарстанцев. По сравнению с предыдущей неделей показатель упал на 9,2%. С 25 по 31 декабря с коронавирусом госпитализировали 119 татарстанцев.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 218 908 случаев заражения COVID-19. За это же время от него вылечились 214 159 татарстанцев.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первую неделю 2024 года в России зафиксировали 25 922 случая коронавируса. Это на 56,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 798 457 случаев заражения COVID-19.

Вся важная информация о COVID-19 в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов