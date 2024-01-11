В Татарстане готовятся к удару тройной эпидемии — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Татарстан готовится к удару тройной эпидемии, когда человек заболевает сразу тремя вирусами — ОРВИ, коронавирусом и гриппом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам главного санврача Набережных Челнов Ильгизара Бариева, тридемия накроет город на следующей неделе. Случаи тройной атаки уже фиксируют в Тюменской области, Кузбассе и Алтайском крае.

Санврач призвал медиков обратить внимание на качество так называемых утренних фильтров, которые проводят в школах.

— Если будет выявлено какое-то предзаболевание, в спешном темпе изолировать этого ребенка, — сказал он.

Как рассказали в Роспотребнадзоре представители НИИ гриппа им. Смородинцева, о начале тридемии свидетельствует одновременное распространение гриппа, COVID-19 и ОРВИ. Заболеваемость гриппом, по словам экспертов, в середине сезона находится на подъеме. На 10 тысяч населения приходится 128,1 случая. Это выше «базовой» линии на 83%. При этом в основном распространяется грипп А (H3N2).

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Маргарита Головатенко