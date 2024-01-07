Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане меньше больных, ЕС теряет миллиарды из-за вакцины
Больше 3 лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 1 по 7 января 2024 года. Так, в республике около 1,5 тысячи заболевших, а Всемирная организация здравоохранения призывает вакцинироваться.
В Татарстане сократилось число госпитализаций
- В Татарстане за неделю с 25 по 31 декабря выявили 1 483 случая заражения коронавирусом. Это на 27 человек меньше, чем за прошлую неделю.
- С 25 по 31 декабря госпитализированы 119 заболевших коронавирусом татарстанцев. Количество госпитализаций сокращается третью неделю подряд. Для сравнения, в период с 18 по 24 декабря госпитализировали 188 человек.
- Выздоровели за прошедшие семь дней 1 837 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 214 159 татарстанцев.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.
Подъем заболеваемости ожидается в середине января
- В России с 25 по 31 декабря зарегистрировано 58 797 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 772 535 случаев заражения COVID-19.
- Госпитализированы 6 046 заболевших коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%. Выздоровели 89 424 человека. Всего от COVID-19 вылечились 23 157 710 человек.
- За неделю умерли 206 россиян. Почти за 3 года коронавирус унес жизни 401 420 жителей страны.
- Инфекционист Евгений Тимаков прогнозирует подъем заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе гриппом, ОРВИ и ковидом среди детей в России в середине января.
- Эксперт пояснил, что в период каникул будет стабилизация эпидемиологической ситуации: «А потом, после новогодних каникул, отмечается повторный рост заболеваемости, с середины января», — указал он.
В ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь призвали всех носить маски и делать прививку от COVID-19 из-за роста заболеваемости, который фиксируется во многих странах. С таким заявлением выступил глава организации Тедрос Гебрейесус.
- Европейские страны могут потерять до $2,2 млрд к февралю 2024 года из-за истечения срока годности препаратов от коронавируса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity.
- Такие страны, как Великобритания, Франция, Испания и Италия, уже потеряли порядка $1,1 млрд из-за истекшего срока годности вакцин Paxlovid американской компании Pfizer. К февралю количество просроченного препарата достигнет 3,1 млн курсов.
- Министерство здравоохранения Кипра рекомендовало немедленно начать вакцинацию от COVID-19 жителей острова, относящихся к уязвимым группам населения, прежде всего пожилых людей. Такое заявление было сделано местными властями в связи со вспышкой заболевания, которая наблюдается в последние недели в стране.
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