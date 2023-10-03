Число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло в Татарстане более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 25 сентября по 1 октября в больницы попали 109 заболевших, что на 34,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 18 по 24 сентября в республике госпитализировали 81 пациента с коронавирусом. Это на одного заболевшего меньше, чем за предшествующие семь дней — с 11 по 27 сентября в больницы положили 82 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Татарстане с начала пандемии выявили 207 260 фактов заражения COVID-19. Случаев выздоровления от него зарегистрировали 204 855. Умерли от коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о COVID-19 в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина