За неделю COVID-19 выявили у 95 079 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 27 ноября по 3 декабря коронавирус обнаружили у 95 079 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.Всего с начала пандемии в России выявили 23 430 629 случаев заражения COVID-19.

За 48-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 8 981 человек. Число госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%.



Выздоровели 69 636 человек, это на 27,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Всего зафиксировано 22 767 937 случаев выздоровления.

Умерли за этот период 138 человек. Всего от коронавируса скончались 400 716 россиян.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 20 по 26 ноября коронавирус обнаружили у 77 106 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Галия Гарифуллина