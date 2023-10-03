Заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает расти заболеваемость COVID-19. С 25 сентября по 1 октября в республике зарегистрировали 142 новых случая заражения, что на 30,3% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Заболеваемость COVID-19 в Татарстане растет на протяжении нескольких недель. За 18—24 сентября число новых случаев впервые за долгое время превысило 100 после 77 зараженных с 11 по 17 сентября.

realnoevremya.ru

Всего в Татарстане с начала пандемии выявили 207 260 фактов заражения COVID-19. Случаев выздоровления от него зарегистрировали 204 855. Умерли от коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о COVID-19 в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина