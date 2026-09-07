«Турбина-Строитель» выиграла Кубок Татарстана по футболу

Счастливые челнинцы, мокрые «Бабаи» и огорченный Тагир Метшин

«Турбина-Строитель» — обладатель Кубка Татарстана . Фото: Динар Фатыхов

Определился новый обладатель Кубка Татарстана по футболу. В матче, состоявшемся на Центральном стадионе Казани, встречались номинальные хозяева поля — «Кукмара Бабай» из столицы Татарстана и челнинская «Турбина-Строитель». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Опыт игроков против зрелости тренерского штаба

Путь двух команд к главному матчу Кубка был непрост. «Турбина-Строитель» только на первом этапе не испытала никаких проблем, одолев земляков из СК «КАМАЗ» 4:0 и 3:0. Уже в четвертьфинале «турбиностроители» лишили возможности снова выиграть Кубок действующего на тот момент обладателя почетного трофея — «Алабугу». 1:0 и 3:3 в матче, который своим сценарием напоминал качели. 0:1, 2:1, 2:3, повели челнинцы ближе к концовке гостевого поединка. «Алабуга» сравняла счет, но это был гол престижа.

В полуфинале был повержен еще один фаворит последних сезонов — казанская «Стрела — история улыбки» 2:1 и 2:2. Причем решающую победу «Турбина-Строитель» одержала в Казани при судействе Андрея Сергеева и его помощников Наиля Сейфетдинова и Ильгизара Вафина.

«Кукмара Бабай» двигался к финалу не менее извилистым путем. Вначале одолел «Каму» из Камского Устья 1:2, 4:0. Затем размял мышцы на «Золотом Казане» 6:0 и 6:1. И в полуфинале снова преодолевал сопротивление соперника, выигравшего первый поединок. 2:1 победили молодые футболисты «КАМАЗа» в Челнах, на что получили разгром в Казани 4:1. Иными словами, у «Кукмара Бабая» был опыт побед над челнинцами, а у «Турбины-Строителя» опыт побед в Казани. Причем два предыдущих разгрома «Кукмара Бабай» осуществил при работе главного судьи Германа Коваленко — 6:0 над «Золотым Казаном» и 4:1 над ФК «КАМАЗ».

Именно Коваленко стал главным судьей и в финале. С другой стороны, у него в помощниках был Никита Сергеев, сын Андрея Сергеева, при судействе которого «Турбина-Строитель» побеждала «Стрелу — история улыбки». В общем, предматчевая «история улыбок» фортуны в сторону того или другого футболиста была примерно одинаковой. Можно было бы взять в расчет, что «Турбина-Строитель» идет в текущем чемпионате второй, а «Кукмара Бабай» занимает такое же место, но с конца, и в игре регулярного чемпионата челнинцы победили 2:0. Но финал игрался в Казани, а перед его началом у «Кукмара Бабая» появился новый вдохновляющий факт — победа «Алга Групп — Трудовые резервы» над абсолютным лидером чемпионата — бугульминским «Нефтяником» 4:2.



В пелене дождя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Кукморские бабаи» финалиста из Казани Антон Бондарев и Кирилл Киреев, Алмаз Аскаров и Александр Панцырев много чего повидали на своем футбольном и мини-футбольном веках. Как и менее возрастные, но не менее опытные Никита Михайлов и Артур Сагитов. Тренер команды Денис Гаранин в середине десятых вообще жил как на вулкане, если вспомнить название его тогдашней команды «Эйяфьятлайокудль». В этом плане челнинцы были куда моложе, и опыт у них аккумулировали представители тренерского и административного штабов, такие как Валерий Четверик и Арсен Залеев.

Настоящий футбольный праздник

Финал Кубка Татарстана по футболу превратился в настоящий праздник, расцвеченный улыбками собравшихся. Честное слово, улыбка была главной отличительной составляющей финала. Тепло обнимались Линар Гарипов и Ришат Ибатуллин, руководители спорткомитета Казани, с Раифом Вафиным из Минспорта и исполнительным директором Федерации футбола РТ Радиком Ахмадуллиным, которые в контексте событий должны были стать болельщиками челнинского клуба как республиканского представителя в финале. Вот градоначальник столицы Татарстана Ильсур Метшин шел со своим другом, директором «Центрального» Ильгизом Фахриевым, на трибуны в гущу народа. Когда диктор стадиона объявлял приход Ильсура Раисовича, в другую гущу народа отправился его сын Тагир, в зеленой футболке «Кукмара Бабая» под номером 23. Не подаренной или презентованной, а заслуженной выступлениями в составе этой команды.

Улыбаясь прошествовал Сергей Рожков с сопровождающими лицами, пытаясь отвлечь от служебных обязанностей Тимура Григорьева и Александра Егорова, но один продолжал снимать игру, а другой — комментировать ее для зрителей видеоканала федерации футбола, не отвлекаясь на юбиляра. Руковдителю татарстанского мини-футбола Рожкову исполнилось 55, но он предпочел провести юбилей не за праздничным столом, а рядом с футбольным полем.

В противоборстве со стихией. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Девушка, смеясь, пропрыгала на одной ноге вдоль трибуны, поскольку вторая была в гипсе, а в руках вместо женской сумочки костыль. Артур Минуллин, который на заре свой футбольной юности тренировался в спортшколе «Партизана» и знает степень поддержки его болельщиков, по прозвищу «грабари», отметил это с восхищением в голосе, что она не «вся в слезах и губной помаде», а пришла на позитиве и улыбаясь. Далее на игру проследовали «бабай» Павел Петров с маленькой дочкой, Андрей Князев — соло, Альберт Гимаев из ФК «Родня», делавшие обстановку на трибунах роднее. Все шли «на работу, как на праздник», и очень много кто привел с собой детей.

В это время «Кукмара Бабай» начал атакующие действия на ворота гостей. Один из «бабаев» выбросил мяч из аута не хуже, чем иранский легионер «Костромы». Другой «бабай» отдал пас пяткой не хуже, чем Эдуард Стрельцов. Поддержка обеих команд с трибун была не хуже, чем у лучших. Например, за «Турбину» болели две ростовые куклы в виде драконов. За «Кукмара Бабая» размахивали двумя флагами в бело-зеленую клетку, тем самым можно сказать, что по спортивным атрибутам на трибунах установилась ничья.

В лужах воды, в ожидании брызг шампанского. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От Волги до Енисея

Финал останется надолго в памяти и тем тропическим ливнем, который хлынул на 30-й минуте первого тайма. Как сложно будет забыть участникам международного детского турнира церемонию награждения, напоминавшую подобную же церемонию, но с финала ЧМ-2018, так и сейчас футбол превратился в подобие водного поло и с элементами синхронного плавания. Баннеры «Спартакиада народов России 2026» напоминали о регби-7, мужском и женском турнирах, прошедших ранее на «Центральном», но во втором тайме актуальнее было что-то из водного поло или синхронного плавания, в котором блистает, например, казаночка Александра Кленина. Кстати, ее отец, футболист Евгений Кленин, тренировал ранее футбольную команду «КАИ-Олимп», в которой играл и Денис Гаранин, нынешний наставник «бабаёв».

Андрей Сергеев и Наиль Сейфетдинов трудились до начала матча в поте лица, а по его ходу в струях дождя…. Ливень ненадолго прекратился ровно со свистком арбитра, прибавившего ко времени тайма только жалкие 6 секунд, и в наступившем перерыве певица Марина Карпова вышла на беговые дорожки, чтобы исполнить песню: «От Волги до Енисея»… Начав петь под зонтом, скоро она отбросила этот элемент декора, пока на поле, превратившемся в «леса, косогоры, да степи», разминались с мячом запасные «Кукмары». Как только Марина Карпова завершила свою композицию с новой силой хлынул дождь, прекратившись только к началу второго тайма.

Не щадя себя... Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно было предположить, что молодежь, легкие футболистки Челнов в красных футболках с надписью СССР, будут легче управляться на газоне, пропитанном водой. Но игра на таком покрытии, как, например, и на обледеневшем, зачастую требует немного других качеств: чуть больше осторожности, а не резкости, с которой один из «турбиностроителей» попытался ударить по мячу, а в итоге упал на спину, поскользнувшись на мокром газоне. С другой стороны, мокрый мяч сыграл злую шутку и с голкипером «Кукмара Бабая», не удержавшим скользкий мяч после передачи со штрафного, и челнинский капитан Никита Авлиекулов просто добивал его в пустые ворота.

В ответной атаке казанцы могли сравнять счет, но вратарь челнинцев был на высоте, сохранив для своей команды преимущество в один мяч по исходу часа игры… Увеличить его челнинцы могли в следующей атаке, но мяч попал в перекладину, игра, что называется, открылась, пойдя по встречным курсам. И после череды замен челнинцы увеличили свое преимущество в счете. Айрат Миннуллин убежал от защитников, пробил мимо вратаря, а затем на радостях ударил по угловому флажку. 2:0 с учетом оставшихся 25 минут игры на очень непростом для созидания газоне, выглядели, как приговор, а кричалка челнинцев — «мы приехали, чтобы победить», как предсказание. Кстати, именно автор второго гола Миннуллин был признан лучшим игроком этого нелегкого, но запоминающегося финала.

Александр Гусев: «Команды показали красивый, профессиональный футбол»

Председатель республиканской федерации футбола ранее награждал в Зеленодольске победителей и призеров очередного мемориала Виктора Колотова. И там победили ветераны казанского футбола, которых среди прочих чествовали суперветераны футбола республиканского — Альберт Файзуллин, Ренат Камалединов, Рубин Равилов...

Александр Гусев поздравляет победителей и восхищается финалистами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своей поздравительной речи Александр Петрович отметил: «Финал выдался равный и запоминающийся, пройдя под таким ливнем, что мы даже раздумывали об остановке первого тайма и доигрывании на момент, когда дождь закончится. Но ребята молоды, сыграли, руководствуясь принципом — матч состоится при любой погоде. В итоге мы увидели красивый, напряженный, не побоюсь этого слова, профессиональный футбол. Обе команды появились относительно недавно, хотя у челнинцев за спиной большая и долгая история, которую они возобновили. А команда с таким любопытным названием, как «Кукмара Бабай», уже сейчас вошла в число сильнейших по Казани и дошла до финала Кубка республики, с чем мы ее поздравляем».

По слухам, в случае победы в Кубке челнинцы планировали на следующий год заявиться в третью лигу. Сейчас появился смысл проверить: осуществятся ли их планы?

1 / 34 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов