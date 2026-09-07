Ватерполисты «КОС-Синтеза» стали вице-чемпионами мира

Половину сборной страны набирали из казанского клуба

Роман Шепелев выступал в качестве капитана сборной России. Фото: предоставлено СК «Синтез»

В Хорватии завершились чемпионаты мира по водному поло в формате 4х4 среди мужских и женских сборных. В чемпионате мужских сборных второе место завоевала сборная России. В составе национальной сборной выступали четверо представителей казанского «КОС-Синтеза» Иван Васильев, Богдан Комаров, Даниил Пронин и капитан сборной Роман Шепелев. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Через тернии к звездам

Сборная России изначально была собрана тренером Деяном Станоевичем на базе казанского «КОС-Синтеза». Сербский наставник пригласил Ивана Васильева, Богдана Комарова, Даниила Пронина и Романа Шепелева, назначенного капитаном сборной, и это при том, что Шепелев никогда не был капитаном казанской команды. Три человека представляли волгоградский «Спартак» — Петр Федотов, Константин Шейкин и Роман Усов, плюс Степан Барабушка из астраханского «Динамо-СШОР». Сам принцип комплектования команд на мини водное поло несколько напоминает более знакомый болельщикам стритбол, где важны не центровые, а представители другого амплуа, более легкие, маневренные и выносливые. Так и у нас за амплуа центрального нападающего, по возможности, отвечал Константин Шейкин, за оборону номинальный защитник Даниил Пронин, но в целом команда была плывущая, быстрая, что подчеркивало наличие в составе Васильева и Шепелева, и бросающая — этим навыком владели вообще все, включая голкипера Федотова.

Федотов и Шейкин этим летом выиграли чемпионат страны по пляжному водному поло, одолев в финале питерскую «Балтику», Барабушка стал вторым в чемпионате по мини водному поло, у остальных навыки игры восстанавливались во время сборов национальной команды. Ее особенностью было наличие только одного голкипера Федотова, что увеличивало количество полевых игроков до семи штатных единиц. Забегая вперед: для нас Федотов на этом чемпионате стал больше чем половина команды. И очень помогло то обстоятельство, что до мирового чемпионата усилиями федерации провели два этих «пробника» по мини-ватерполо и пляжному водному поло.

Начало чемпионата получилось обнадеживающим, когда российская дружина одолела США в серии пенальти. Четыре пятиминутных периода завершились ровным счетом 2:2, а в мини-ватерполо нет правила, когда можно было бы складывать разницу забитых и пропущенных мячей (15:12 в пользу россиян). Американцы — грозный соперник, голкипер Уайтлег, братья Вавичи и Ирвинг — это ватерполисты, которые много попили «хлорки в бассейне», в том числе и поэтому янки были отнесены к числу команд-фаворитов турнира. Как и Черногория с Данило Радовичем, Муришичем, голкипером Андричем. Снова счет 2:2 по итогу четырех периодов, снова наше преимущество в забитых мячах 13:9, но на этот раз серия пенальти завершилась в пользу соперников.

Даниил Пронин . предоставлено СК «Синтез»

Хороший отдых перед четвертьфиналом

Это были матчи с командами из сильнейшей корзины, после чего россияне сыграли с командой, относящейся к числу аутсайдеров, — Саудовской Аравией и приравненной к себе по силам Мальтой. Оба раза счет был 3:0 по периодам, но с мальтийцами эта победа далась не так чтобы и легко — 9:5 по забитым мячам показывали, что борьба в каждом из периодов велась практически равная.

Перед четвертьфиналом у россиян был шанс выйти на Болгарию, но это зависело от исхода матча Сербии и Испании. Сербы уступили Грузии, грузины — болгарам, и эти сенсации демонстрируют разницу между классическим и мини водным поло. Достаточно сказать, что Венгрия, Греция, Италия, не послали мужские команды на чемпионат мира. Может быть, дело в том, что они сосредоточились на классическом варианте, в эти же сроки выступая на чемпионате Средиземноморских Игр, где победили итальянцы, стартовали греки. А вот сильнейшие представители экс-Югославии делегировали сборные на все турниры. Сербы, обыграв по пенальти Испанию, сами завоевали право играть четвертьфинал с болгарами, в итоге победив их.

Испанцы одолели грузин, хорваты переиграли американцев. Тем самым сводная таблица по итогам отборочного турнира продемонстрировала превосходство сильнейшего квартета над второй четверкой, но как же по-разному сложились четвертьфиналы, на самом-то деле. Лидировавшие по итогам отбора хорваты только в серии пенальти обыграли сборную США, а вот сборная России катком прошлась по черногорцам. Может быть, нам помогло то, что черногорцы привезли двух вратарей, и сил шести полевых игроков не хватило на всю дистанцию турнира. Равная борьба была в первом периоде, который наши ватерполисты выиграли 6:5, уступая по его ходу со счетом 2:4. Во втором периоде долгое время команды шли достаточно ровно, но в концовке черногорцы просто развалились. Счет 8:1 вызван в том числе тем, что наш голкипер Федотов забил два гола от ворот до ворот при счете 4:1, а такие голы оцениваются в два балла. В третьем периоде обе команды откровенно доигрывали, и счет 5:1 объяснялся тем, что наши не стали тратить силы перед полуфиналом. 19:6 по забитым мячам!

Иван Васильев. предоставлено СК «Синтез»

В полуфинале победили непобедимых доселе хорватов

Непобедимые хорваты состояли из ветерана Роко Пеличаревича (38 лет), двух юниоров Драгоша и Батоша, который защищал ворота. Хотя основным голкипером был Антонио Вукоевич, один из братьев Вукоевичей из «Приморья», а еще два игрока Бушич и Крзич представляли команду «Юг» из Дубровника, где и проходили соревнования. Ранее в Дубровнике играл еще и Звоно, защищающий сейчас цвета «Соляриса» из Шибеника. Шесть полевых игроков, седьмым должна была стать громогласная поддержка трибун.

У нас же численное преимущество в живой силе — 7 полевых — к концу матча испарилось, поскольку за 4 фола были удалены с площадки Пронин и Шепелев. Но и они сами отработали на совесть, и товарищи отработали за двоих. В первом сете победу принес хет-трик Шейкина, третий сет выиграли 6:4, и могли решать исход матча по итогу основного времени. Но ведя в один мяч в концовке заключительного периода, наши вначале позволили сравнять счет, а затем уступили в дополнительное время. В итоге матч перешел в послематчевые пенальти, но перед этим у нас было психологическое преимущество. По ходу игры Федотов потащил пять пенальти, в итоге хорваты, чтобы лишить его шанса отбить их удары, дважды бросали в перекладину. Мы победили по пенальти и вышли в финал на Испанию, которая в другом полуфинале взяла реванш у Сербии и также попала в главный матч чемпионата.

В финале чемпионата мира россияне были близки к чемпионству, ведя в счете по периодам 2:1, но четвертый период был проигран, после чего россияне чуть хуже выполнили послематчевые пенальти. Испания — чемпион, россияне круто вернулись на международную арену, поскольку еще и наша женская сборная стала третьей в своем турнире.

Евгений Ярощук ранее выигрывал чемпионат России по мини водному поло. предоставлено СК «Синтез»

Все ватерпольные дороги ведут в Хорватию

Этим летом Хорватия стала одним из спортивных центров, последовательно проведя в Загребе чемпионат Европы по спортивной гимнастике и юниорский чемпионат мира по водному поло. Сейчас ватерполо переехало в Дубровник, привлекая внимание местной публики, что естественно — там этот вид спорта любят. Но в сложившийся исторический период за ватерполистами довольно активно следили и представители широкого круга болельщиков. Этому способствовал прорывной характер российского ватерпольного сообщества, который первым из всех игровых видов спорта вернулся на международную арену, как, собственно, происходило 126 лет назад. Напомним, что на второй Олимпиаде в Париже в 1900 году среди первых стартовавших в игровых командных видах спорта были футболисты, регбисты из классики 15х15 и ватерполисты. Последовательно прошедшие Кубок мира, два чемпионата: мир U-16 в Хорватии и Европа U-21 в Португалии — привлекли внимание широкой публики, помимо просто аутентичного сообщества фанатов водного поло. Российская молодежка U-21 с синтезовцем Иваном Васильевым (тезкой и однофамильцем вице-чемпиона мира) заняла пятое место в мире. А юниоры U-16 с воспитанником казанского водного поло Саидом Хабибуллиным выиграли вторую группу первенства Европы до 21 года.

Следующим этапом соревнований ватерполистов станут соревнования Спартакиады России в городе Первоуральске Свердловской области. С 15 по 20 сентября будут стартовать женские команды, с 22 по 27 сентября на старты выйдут мужчины.

После этого фанаты водного поло будут наблюдать за отборочным туром мужской Лиги чемпионов, а для россиян будет крайне важным второй по уровню еврокубок — это Кубок Европы, куда опять же вернутся в качестве участников российские команды.

Игорь Чирков покинул казанский клуб. предоставлено СК «Синтез»

Российские команды вернутся к участию еврокубковых турниров

С 9 по 11 октября казанский «КОС-Синтез» будет противостоять итальянской «Рари Нант» из Савоны, греческий «Аполлон Смирна», сербский «Партизан» и немецкий «Дуйсбург». Самым слабым из этого квартета выглядит немецкий соперник, одна из главных команд германской молодежки, но в контексте водного поло это выглядит не очень серьезно. Другой молодой командой, с которой Казань может вполне успешно бороться, станет сербский «Партизан». Потеряв большое количество лидеров из-за финансовых проблем, «партизаны» пополнили состав дублерами из второй команды «Баньица». Братья Бодирога, Канепа — все они оттуда, как и игроки молодежки — Джоканович, Нешкович, Папич. И вот эта «молодая шпана», нынешним летом бившаяся за медали молодежного чемпионата Европы, может быть и опасна и не очень для суперопытного казанского клуба. Как пойдет, что называется.

Савона с «Аполлоном» — это те два соперника, которые совершенно точно будут бороться с «КОС-Синтезом» за две путевки в следующий круг. С американцем Марко Вавичем из «Савоны» мы играли в формате 4х4, а еще три представителя Савоны этим летом выиграли в составе сборной турнир Средиземноморских игр — Гуллотта, Оккионе, и один из братьев Кондеми — Андреа Кондеми.

У итальянцев в прошлогоднем составе были даже Валерио Риццо и Пьетро Фиглиоли, 42-летние мастера, которых мы помним еще со времен, когда сами выступали на международной арене. Собственно, как и 36-летнего Марко Дель Лунго. А греческий «Аполлон Смирна» — это вообще команда, с которой синтезовцы даже встречались в один из своих неудачных выходов в еврокубки. Уверенно начали, после чего греки нас переиграли и не пустили в следующий круг. В прошлогоднем составе греков были серб Богданович, американец Даубе, и 35-летний ветеран Мариос Капоцис, а это уже сами по себе серьезные соперники.

Петр Федотов станет новичком казанского клуба. предоставлено СК «Синтез»

Возможно, именно под европейские старты «КОС-Синтез» провел перезагрузку состава, усилив его голкипером Петром Федотовым и Константином Шейкиным из волгоградского «Спартака», игроками сборных страны, как в формате 4х4, так и классическом. Федотов заменил Игоря Чиркова, ушедшего в чемпионат Грузии, команду «Спорт Менеджмент», которой руководит Дмитрий Стратан.

Кстати, отметим, что Федотов и Шейкин на турнире Спартакиады должны будут выступать за сборную Волгоградской области, поскольку этот турнир имеет отношение к прошлому сезону. Будет ли играть за нас Чирков — большой вопрос.