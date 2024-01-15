Всемирный экономический форум обсудит «болезнь Х», которая может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, обсудят неизвестное заболевание, способное вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия COVID-19. Уточняется, что обсуждение состоится 17 января, и в нем примут участие глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Нисия Тринидад и другие эксперты, сообщает RT.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ученые зафиксировали рост числа онкологических заболеваний в мире. Также Гебрейесус призвал всех носить маски и вакцинироваться от COVID-19 для снижения риска заражения.

Пока нет точной информации о том, что именно представляет собой эта «болезнь Х». Однако, учитывая рост случаев онкологии в мире, можно предположить, что речь идет о какой-то форме рака. Важно помнить, что ни одно заболевание не является неизбежным, и меры профилактики и своевременного лечения играют ключевую роль в борьбе с любыми болезнями.

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Маргарита Головатенко