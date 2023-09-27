Рост заболеваемости в ближайшее время: эпидемиолог спрогнозировал развитие COVID-19 в Татарстане

По словам Альберта Ризванова, не все вакцины могут противостоять новым штаммам COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в разговоре с «Реальным временем» спрогнозировал развитие коронавируса в Татарстане. По его мнению, количество заболевших будет только расти. Проблем добавляет и тот факт, что не все вакцины стали эффективны в борьбе с вирусом. Как говорит ученый, «сейчас идет гонка вооружений между вирусом и разработкой вакцин, и на данный момент мы ее проигрываем». Дойдет ли дело до масочного режима в Татарстане, как штамм «Пирола» переигрывает вакцины и эффективен ли еще «Спутник V» — читайте в материале издания.



«Люди не так хорошо защищены от новых штаммов»

Как объясняет Альберт Ризванов, на сегодняшний момент коронавирус относится к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). И по большей части следует тем же законам, что и другие респираторные инфекции. Ученый подчеркнул, что осень-зима — это сезон, когда мы наблюдаем повышение количества заболевших ОРВИ.

— Это связано с тем, что все возвращаются из отпусков, дети идут в школы, студенты начинают ходить в университет, и количество контактов между людьми увеличивается. Это создает благоприятные условия для сезонных вспышек заболеваемости. Коронавирус — это тот же респираторный вирус, поэтому уже традиционно он тоже будет вносить вклад в эти сезонные респираторные инфекции. А с учетом того, что вирус мутирует, вакцинация стала необязательной, то и коллективный иммунитет снижается, те, кто переболел в начале пандемии, их иммунитет заточен на борьбу со старыми штаммами COVID-19. И эти люди не так хорошо защищены от новых штаммов. Все эти факторы приведут к росту заболеваемости в ближайшее время, — прокомментировал Ризванов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Добавим, что заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти на протяжении нескольких недель подряд. С 18 по 24 сентября зарегистрировали 109 случаев заражения, что в 1,4 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, что с 4 по 10 сентября в республике выявили 63 случая заражения, с 11 по 17 сентября — 77.

На рост заболеваемости COVID-19, а также ОРВИ и гриппом, обратил внимание раис Татарстана Рустам Минниханов. Он призвал жителей республики соблюдать меры профилактики.

Новый вариант коронавируса «Пирола» не опаснее, чем традиционный «Омикрон»

Вместе с тем по всему миру активно начинает набирать обороты новый штамм коронавируса — «Пирола». В конце августа этот подвид выявили во Франции. До этого «Пиролу» уже фиксировали в более чем десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Вызывает обеспокоенность большое количество мутаций, которые произошли в этом штамме, что может сделать его еще более устойчивым к иммунитету. Но пока предварительные наблюдения не говорят о том, что он более заразен и опасен на уровне других штаммов «Омикрона», — сказал специалист.

Промышленность просто не успевает за новыми штаммами



Альберт Ризванов также заметил, что не ждет введения масочного режима в Татарстане. Все потому что «Пирола» не страшнее, чем другие штаммы «Омикрона». Обычно он не вызывает тяжелое течение заболевания.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Безусловно, было бы хорошо иметь вакцины от новых штаммов коронавируса, но это уже политический и экономический вопрос. Промышленность просто не успевает за новыми штаммами COVID-19. С учетом того, что вакцины становятся все менее и менее эффективными против новых штаммов коронавируса, новых вакцин пока в гражданский оборот не поступило, то необходимость вакцинации снижается, тем более что многие и так переболели коронавирусной инфекцией, что позволило выработать иммунитет. В нынешней ситуации будет иметь смысл проводить вакцинацию новыми вакцинами от новых штаммов. Ведь «Пирола» опять перевернула все с ног на голову, так как огромное количество мутаций, которое произошло, делает вакцины, разработанные от исходных штаммов «Омикрона», также менее эффективными. По сути, сейчас идет гонка вооружений между вирусом и разработкой вакцин, и на данный момент мы ее проигрываем, — сказал Альберт Ризванов.



Вакцина «Спутник V» уже не так хороша

Ученый также подчеркнул, что сейчас даже вакцина «Спутник V» менее эффективна против «Пиролы». Она разрабатывалась против уханьского штамма коронавируса. Как говорит Ризванов, безусловно, эта вакцина все еще защищает, но не так хорошо.



realnoevremya.ru (архив)

— Например, «Спутник V» в меньшей степени вызывает антитела, которые вырабатываются при вакцинации, но они не так хорошо защищают от новых штаммов COVID-19. Хотя клетки, которые вырабатываются от «Спутника V», все еще неплохо защищают организм от коронавирусной инфекции, — заключил собеседник издания.



Эпидпорог по ОРВИ уже превышен в 35 городах России



Как сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 20% и более превышены в 35 городах страны.



По его словам, в России за предыдущую неделю зарегистрировали более 1,2 млн случаев ОРВИ. Он отметил, что доля вируса гриппа сейчас незначительная.



— Важно напомнить, что с начала сентября в нашей стране проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Поэтому людям, которые еще не успели вакцинироваться, рекомендуется сделать это в ближайшее время. Важно защитить свое здоровье до широкого распространения вирусов гриппа, особенно людям из групп риска, — сказал он.



realnoevremya.ru (архив)

Ситуацию с ростом заболеваемости также прокомментировала и глава федерального Роспопотребнадзора Анна Попова.



— На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести COVID-19 такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет, — сказала она.



Анна Попова обратила внимание, что «среди профессиональных групп» основания для введения масочного режима появляются. В первую очередь это касается работников медицинских и социальных учреждений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».