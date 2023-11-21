За неделю COVID-19 выявили у 596 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю с 13 по 19 ноября выявили 596 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Татарстане выявили 210 256 случаев заражения, сообщает федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 188 человек. Выздоровел 361 татарстанец. За все время зафиксировали 206 960 случаев выздоровления.

Всего в республике умерли от коронавируса 2 010 граждан — новые случаи смерти не фиксируются со второй половины января 2023 года.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю с 6 по 12 ноября зарегистрировали 570 случаев заражения. Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов