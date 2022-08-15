Четвертая волна: коронавирус вновь атакует Россию

Опять COVID, годовые итоги ТАИФа, аферы в частной школе — эти и другие события недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

В мире вновь по миллиону заболевших COVID-19 в сутки, в России уже достигнуты показатели разгара третьей волны и вот-вот будет преодолен уровень волны четвертой. А что в Татарстане? Уровень заболеваний опасным недугом в республике тоже растет. Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Госпитали на низком старте

Так, спортивной терминологией можно обозначить то, что сейчас происходит в медучреждениях республики. Конечно, в глобальных масштабах рост числа заболеваний в России в целом, и в Татарстане в частности не столь впечатляющ: очевидно, свою положительную роль сыграла санкционная изоляция нашей страны. Но похоже, что это лишь небольшая отсрочка неизбежного. А потому съемочная группа программы «7 дней» вновь отправилась в госпитали, где в последний раз была в апреле — в период спада предыдущей коронавирусной волны, когда бушевал «омикрон».

Сейчас по миру гуляют сразу несколько новых штаммов, и нет никакой уверенности в том, что уже в ближайшие дни ученые от медицины не выявят еще какую-то разновидность. А потому и разговоры о том, что коронавирус постепенно выродится в нечто подобное сезонному ОРВИ, пока остаются не более чем разговорами. И сам COVID-19, хоть и стал несколько менее болезнетворным, остается куда как более страшным заболеванием, нежели тот же (и тоже весьма небезопасный) грипп. И опасен коронавирус не только в своей активной фазе, но и длинным шлейфом постковидных осложнений, способных проявиться и сразу, и спустя месяцы с момента «выздоровления».

О том, что сегодня происходит в ковидных госпиталях, к чему готовиться татарстанцам и что стоит предпринимать уже сейчас, чтобы снизить риски заболевания — узнали наши коллеги из программы «7 дней» и рассказали об этом в своем материале.

Фото: Максим Платонов

«Берегите себя и своих близких»

Этими словами закончил свое выступление на совещании, проходившем в формате ВКС и подводящем производственные и финансово-экономические итоги 2021 года Группы ТАИФ, президент Татарстана Рустам Минниханов. Тема новой волны коронавирусной инфекции была поднята и в процессе обсуждения, казалось бы, далеких от медицины и здравоохранения в целом вопросов. Но это только на первый взгляд. Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на экономику в глобальном масштабе, в сочетании с санкционной политикой. То, какого эффекта, используя методы санкционной войны, добились объединенная Европа и США, очень метко озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов».

А еще — к множеству проблем у мировой промышленности. И сильнее всего санкционная война ударила по тем, кто в последние годы активно развивался, инвестируя миллиарды долларов в новые технологии, мощности, освоение новых видов продукции. На необходимости продолжать масштабную программу развития и завершить уже стартовавшие инвестиционные проекты президент Татарстана сделал особый упор.

Что касается итогов деятельности компаний Группы, то, так как большую часть 2021 года (до момента подписания соглашения о создании Объединенной компании) ТАИФ проработал в своем прежнем периметре, было решено подвести итоги Группы в прежнем составе. И они впечатляют: впервые за всю более чем 31-летнюю историю результат превысил триллион рублей.

Успешно завершены несколько проектов. Благодаря вводу в эксплуатацию нового производства ДССК на «Нижнекамскнефтехиме», комплекс превратился в настоящий «супермаркет синтетических каучуков», способный обеспечить любые запросы потребителей. До 100 тыс. тонн в год на «Казаньоргсинтезе» увеличено производство поликарбонатов на уникальном заводе, работающем по экологически чистой бесфосгенной технологии. В коммерческую эксплуатацию на ТАИФ-НК введено еще одно уникальное производство: комплекс глубокой переработки тяжелых остатков пиролиза нефти. Благодаря чему ТАИФ-НК вышел на лидирующие позиции в стране. Продолжается строительство ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», большая работа ведется по обеспечению энергетической независимости нефтехимических и химических производств. В 2021-м ТАИФ вышел на рекордный показатель по инвестициям в основные фонды — почти 82 млрд рублей. 91% этих средств были направлены на развитие сфер нефтепереработки, химии, нефтехимии и энергетики.

Обо всем этом подробнее можно узнать из материала наших коллег.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Была ли школа?

Этим вопросом задаются сегодня родители несостоявшихся учеников «Нью-скулл». Обещали много: маленькие классы, современное оборудование, инновационная программа и дополнительные секции. И все это за 35 тысяч рублей в месяц. Мечта, одним словом.

Впрочем, мечтой обучение в таких условиях и осталось. Надежды родителей и учеников растаяли вместе с деньгами, что уже успели оплатить. Школа оказалась мифом и действовала всего год. Еще в апреле учеников отчислили, деньги — не вернули. Как выяснилось, у «учебного учреждения» не было лицензии, и то время, что она успела «проработать», делала это она, прикрываясь чужой лицензией («Школы будущего»), принадлежащей совсем другому учебному учреждению.

Идет проверка. И как удалось выяснить Рособрнадзору, в Татарстане без лицензии действовали еще 9 подобных «школ».

В «Нью-скулл» сегодня тишина. Здание стоит и выглядит вполне презентабельно. По-новому, современно. Внутри — никого. Журналистов внутрь не пустили. На ресепшн мягко и вежливо пояснили: все в отпусках.

А вот в полиции, куда родители подали заявления, и в Министерстве образования — работа кипит. Следователи выясняют: поддельные ли были подписи на договорах, заключенных на ИП Хайруллиных, действительно ли взял в аренду лицензию руководитель оскандалившейся школы Артем Краснов или он почти год водил всех за нос, куда в итоге поступали средства и где они сейчас. Впрочем, сама возможность «взять лицензию в аренду» — глубоко сомнительна. Юристы утверждают: такое действие — незаконно.

Частные школы — идея хорошая: сходятся во мнении и в Минобразе, и специалисты от самой системы, и родители. Вот только прежде чем нести деньги и записывать чадо в сулящие райские кущи учебные учреждения, эксперты рекомендуют сначала внимательно изучить вопрос. В том числе и его документальную сторону.

Фото: pixabay.com

Озеро раздора

Такой неофициальный статус местные жители присвоили озеру «Ашпалинка», что в Мензелинском районе. Нет, купаться или загорать на его берегах здешнему населению никто не запрещает, а вот находиться на берегу с удочкой вот уже 4 года можно исключительно с чеком об оплате суммы в 1,5 тыс. рублей в кассу местного предпринимателя, взявшего водоем напрокат, занявшегося там разведением карпа, а заодно наложившего «лапу» и на всех остальных подводных обитателей.

Правда, как выяснилось не так давно, договор аренды в связи с неуплатой Министерство экологии РТ с предпринимателем год как расторгло. Через суд. Да и сам договор предполагал, что арендатор обязан «обеспечить свободный вход для любительской и спортивной рыбалки».

О том, какими аргументами оперирует сам бизнесмен в ответ на обвинения в произволе, а также о том, как республика встретила День строителя, и материал об ожившей в стенах древнего Болгара опере «Кара пулат» смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 15 августа, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.