Альберт Ризванов: «С «омикроном» мы испытываем основное землетрясение, дальше пойдут афтершоки»

Профессор КФУ о том, что сможет взять пандемию COVID-19 под контроль

Фото: Максим Платонов

«Окончательно взять пандемию COVID-19 под контроль помогут назальные вакцины», — считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов. В интервью «Реальному времени» профессор, доктор биологических наук прогнозирует, как и когда Россия будет переживать пик пандемии, какие события будут развиваться дальше, разъясняет особенности и отличия «омикрона», подвида BA.2 и оценивает последствия для антиваксеров. Ризванов также рассказывает о новых разработках, которые позволят татарстанцам выяснить свою степень защищенности от нового штамма COVID-19.



«Это будет самая большая волна»

— Альберт Анатольевич, Россия приближается к пику пандемии. Таких цифр по заболевшим не было за всю историю COVID-19. На ваш взгляд, несмотря на такие показатели, нет повода для паники?

— Паниковать нельзя никогда. Но нужно четко следовать плану, стараться выполнять все рекомендации. Сократить контакты, тем, кто не вакцинировался — вакцинироваться, тем, кто вакцинировался более 6 месяцев назад — пройти ревакцинацию. Таким образом, нужно максимально защитить себя и своих близких.

— Сейчас болеют практически все поголовно, в том числе и переболевшие, и вакцинированные…

— Но если у человека есть иммунитет, выработавшийся в результате болезни или после прививки, то с высокой долей вероятности он переболеет в легкой форме. Я знаю людей, которые и переболели, и вакцинировались, но все равно инфицировались. Однако все переносят заболевание в легкой форме. К счастью, несмотря на взрывной рост по количеству выявленных новых случаев, уровень госпитализаций растет гораздо медленнее. А если состояние пациента все же требует госпитализации — это в основном не вакцинированные и не переболевшие.

— По вашим ощущениям нынешняя волна будет самой масштабной?

— Мне кажется, это будет самая большая волна. Это как в ситуации с землетрясением. Сначала происходит само землетрясение, а потом отголоски — афтершоки (или повторные толчки).

Сейчас мы испытываем, условно говоря, основное землетрясение, а потом последуют афтершоки. И многое будет зависеть от того, насколько вакцины будут модернизированы, появятся ли назальные вакцины, вакцины против новых штаммов, насколько люди будут ревакцинироваться. А вероятность появления новых штаммов предсказать довольно сложно.

Паниковать нельзя никогда. Но нужно четко следовать плану, стараться выполнять все рекомендации

«Омикрон» приблизился по заразности к кори и ветрянке

— Почему именно «омикрон» оказался таким вариантом вируса, который способен обходить антитела?

— У «омикрона» два основных отличительных свойства. Во-первых, он намного заразнее. У этого варианта произошли мутации, которые повысили его заразность. Он лучше проникает внутрь клеток, соответственно, его заразность гораздо выше, чем у «дельты».

— В пять раз?

— Есть разные расчеты. Но «омикрон» приблизился по заразности к кори и ветряной оспе, которые считаются наиболее заразными вирусами.

— Для понимания степени заразности «омикрона»: если пройти по улице мимо инфицированного человека, который будет не в маске, насколько велик риск заразиться? Понятно, что если ты в одной комнате с больным человеком, то риски заразиться максимальные.

— Если в комнате заболевший человек без маски чихнет, то все не вакцинированные и не переболевшие, скорее всего, заразятся. В лифте тоже легко заразиться.

«Омикрон» — крайне заразная вещь. Именно для этого и нужно носить маску — если человек болен коронавирусом, иногда сам того еще не зная, то маска значительно снижает риск заболевания для окружающих.

Но и прививка тоже работает. Я сидел неделю в одной комнате с коллегой, который, как выяснилось к концу недели, заболел коронавирусом — его ПЦР оказался положительным. Я по полдня сидел в одном кабинете с этим человеком и не заразился. Я связываю это с тем, что ревакцинировался сравнительно недавно, причем, полным курсом «Спутника V» — второй компонент вакцины был в декабре 2021 года. В начале этой волны я решил пройти ревакцинацию не просто «Спутником лайт», а полным курсом — двумя компонентами «Спутника V». «Спутник V» — самая эффективная вакцина в России и одна из самых эффективных в мире, поэтому я сделал такой выбор.

— А все же на улице заразиться «омикроном» можно?

— На улице шансы минимальны. Только если кто-то чихнет прямо рядом с вами. Во-первых, коронавирус не очень стойкий и во внешней среде быстро погибает. Во-вторых, ветер очень быстро все уносит, так что концентрация вируса на улице минимальна.

Комбинация назальных и внутримышечных вакцин может создать самый эффективный иммунитет, который будет защищать и от верхней инфекции почти на 100 процентов

«Комбинация назальных и внутримышечных вакцин может создать самый эффективный иммунитет»

— Какова вторая особенность «омикрона»?

— В результате мутаций в S-белке иммунитет, который выработался против предыдущих штаммов и в результате вакцинации, хуже узнает «омикрон». За счет этого защита становится неабсолютной, она снижается. В то же время, никто не говорил, что вакцинация на 100 процентов защищает от заражения.

Все существующие вакцины от COVID-19 неабсолютные, они не защищают от возможности заражения. Но эти вакцины защищают от тяжелого течения заболевания.

Надо понимать, что внутримышечные вакцины хорошо формируют иммунитет, защищающий легкие. Но они плохо защищают наши слизистые — нос, глотку, глаза. Поэтому вирус может попасть в организм, но, условно говоря, он не может опуститься ниже и вызвать тяжелое течение заболевания. Как раз назальные, ингаляционные вакцины, которые сейчас разрабатываются, призваны защитить и верхние дыхательные пути. Комбинация назальных и внутримышечных вакцин может создать самый эффективный иммунитет, который будет защищать и от верхней инфекции почти на 100 процентов.

— Не запоздали разработчики с этой назальной вакциной, учитывая, что она была нужна уже вчера?*

— Коронавирус, скорее всего, останется с нами навсегда. И нам придется каждый год ревакцинироваться, как мы это делаем в ситуации с гриппом. Поэтому новые поколения вакцин, которые сейчас разрабатываются, позволят рано или поздно взять ситуацию под полный контроль.

— А придется ли ревакцинироваться каждый сезон, как от гриппа? Недавно ученые из Орегонского университета здоровья и науки заявили, что у пациентов, подхвативших «омикрон» после вакцинации, может выработаться «супериммунитет» против новых штаммов. И что супериммунитет не работает без вакцинной основы: естественная защита у переболевших приносит лишь «нормальный» иммунитет.

— Это пока все теории. Довольно легко теоретизировать на эту тему. И только исследования смогут дать однозначный ответ.

Вирусы с точки зрения антигенности, узнаваемости иммунной системой, достаточно разные. И вакцины, скорее всего, в будущем будут мультивалентные по примеру вакцин от гриппа, защищающих от трех-четырех штаммов. Скорее всего, в будущем потребуются такие же поливалентные вакцины и от коронавирусной инфекции.

Скорее всего, придется прививаться ежегодно. Возможно, назальные вакцины позволят значительно повысить иммунитет. Но, как и в случае с гриппом, иммунитет возникает нестойкий, и время от времени его нужно обновлять

«Достаточно будет вдохнуть спрей»

— По вашему прогнозу нам придется ежегодно прививаться от коронавируса и гриппа?

— Скорее всего, придется прививаться ежегодно. Возможно, назальные вакцины позволят значительно повысить иммунитет. Но, как и в случае с гриппом, иммунитет возникает нестойкий, и время от времени его нужно обновлять. К счастью, грипп не такой заразный. А коронавирус, напротив, к несчастью, очень заразный. И это делает его опасным. Ковиду свойственны нестойкий иммунитет и высокая контагиозность.

— А получится ли одной вакциной убить двух зайцев — и грипп, и коронавирус?

— Такие вакцины разрабатываются. Но в таком случае нужно будет предсказывать, не только какие штаммы коронавируса будут преобладать в будущем сезоне, но и какие варианты гриппа. Если ты делаешь одну вакцину — легче ошибиться хотя бы в одном из штаммов, а здесь риск ошибки будет еще более значительным. Насколько такие вакцины будут удачными, никто сказать не может.

В случае с вакцинацией от гриппа хорошим результатом считается, когда препарат защищает хотя бы на 60 процентов. Для сравнения — эффективность вакцины от коронавируса составляла более, чем 90 процентов против первых штаммов коронавируса. Сейчас, конечно, эффективность снизилась из-за появления новых штаммов, но она все равно остается на достаточно высоком уровне.

На мой взгляд, эффективнее будет комбинирование — одновременная вакцинация, просто в разные руки, от гриппа и коронавируса. Это вполне рабочий вариант, рекомендованный Минздравом. Возможно, будут созданы ингаляционные формы от COVID-19 — тогда и колоться не придется, достаточно будет вдохнуть спрей.

«Вирусу все равно, во что вы верите»

— Часто люди убеждены, что после вакцинации риск инфицирования для них исключен. Но нынешняя волна показывает обратное…

— С самого начала было известно, что вакцины не защищают от возможности заражения на 100 процентов. Они в шесть-семь раз снижают возможность заражения, но в 10 раз — риски тяжелого течения заболевания и смерти. И это хороший результат.

— По всему миру много противников вакцинации. Не кажется ли вам, что после «омикрона» антиваксеров станет еще больше, учитывая, что многие привитые заражаются?

— Вирусу все равно, во что вы верите. У нас у всех будет иммунитет. Но либо по-хорошему — если мы вакцинировались. Да, после этого можно перенести инфекцию в легкой форме. Или по-плохому — если человек не вакцинировался и переболеет с непонятными последствиями.

Если при вакцинации частота осложнений — единицы на миллионы, то шанс умереть от коронавируса — 1-2 процента в зависимости от штамма. Получается, что если ты антиваксер — у тебя шанс умереть один из ста в результате болезни. А шансы умереть от прививки — один на миллионы. Я бы не стал играть в такую русскую рулетку.

Жизнь расставит все по своим местам. Выживут либо антиваксеры, если они считают, что вакцины убивают и лучше переболеть самим и получить естественный иммунитет, либо выживут те, кто доверился медицине и науке и привился. Ждать осталось недолго — через год станет окончательно понятно, сколько будет потерь среди антиваксеров и сколько — среди полностью привитых.

Жизнь расставит все по своим местам. Выживут либо антиваксеры, если они считают, что вакцины убивают и лучше переболеть самим и получить естественный иммунитет, либо выживут те, кто доверился медицине и науке и привился

— Можно ли делать выводы о долгоиграющих последствиях «омикрона»? Может ли он вызывать постковид?

— Да, безусловно. И даже люди, болеющие «омикроном» в легкой форме, отмечают, что самочувствие при этом у них весьма скверное — большая слабость, боли, головокружение, простудные симптомы, расстройство кишечника и так далее. Даже в легкой форме перенести «омикрон» — удовольствие ниже среднего.

Пока однозначных данных нет, но есть обеспокоенность, что и «омикрон» может вызывать различные постковидные симптомы, связанные с неврологией, в частности, когнитивным нарушениям, а также вызывать заболевания свертывающей системы, приводить к аутоиммунным заболеваниям, особенно если у человека были хронические заболевания. Такой стресс для организма, как ковид, может усугубить течение хронических заболеваний. Так что для возрастных пациентов особенно важно вакцинироваться.

«Вполне могут появиться мутации, которые сделают вирус более смертельным»

— Вы верите, что с приходом «омикрона» пандемическая эра завершится?

— Скорее всего, после «омикрона» определенные волны сезонности будут. Но уже не такие ярко выраженные. Все-таки кампания по вакцинации сейчас находится на пике. Плюс заболеваемость высокая — те, кто вакцинировался, могут переболеть в более легкой форме, кто не успел или не захотел вакцинироваться — переболеют в более тяжелой форме. Но в конечном итоге будет достигнут высокий показатель коллективного иммунитета. Это сведет на нет нынешнюю волну.

Но при этом через полгода, когда коллективный иммунитет начнет ослабевать, особенно если люди не будут ревакцинироваться, появится шанс и для новых волн. Ну и всегда есть фактор непредсказуемости — может появиться новый штамм, который сможет избегать иммунитета, сформированного к предыдущим штаммам.

— В недавнем интервью нашему изданию Константин Чумаков предположил, что волна «омикрона» станет последней, потому что коронавирусу уже некуда дальше мутировать в плане большей заразности и меньшей патогенности. Потому что «омикрон» — уже вершина этого айсберга.

— Все же коронавирус может претерпевать иммунологические изменения, уходя из-под действия иммунитета. То, что вирус со временем становится менее патогенным, имеет отношение к довольно длительному времени эволюции — можно сказать, по астрономическим часам. В течение десятилетий и столетий. А в разрезе 1-2 лет вполне могут появиться мутации, которые сделают вирус более смертельным.

Последние новости, поступающие по поводу варианта «омикрона» ВА.2, вызывают настороженность. Сейчас описано три варианта «омикрона» — помимо основного ВА.1, появилось еще два варианта ВА.2 и ВА.3. Особое беспокойство вызывает штамм ВА.2 — согласно некоторым данным этот подвид еще более заразный, чем оригинальный «омикрон». Более того, некоторые тесты, которые заточены под одну из мутаций в «омикроне» ВА.1, не детектируют этот новый штамм ВА.2, так как этой мутации в нем больше нет. У «омикрона» ВА.1 и ВА.2 32 общие мутации, однако при этом они отличаются на 28 мутаций. То есть по сути стоит вопрос о том, чтобы присвоить ВА.2 новую букву греческого алфавита. Он настолько отличается от «омикрона», что вполне заслуживает своего собственного названия.

В результате мы понимаем, что новый вариант ВА.2 более заразный, чем исходный «омикрон» и он уже вытесняет BA.1 в некоторых странах. По последним данным, ВА.2 выявлен в более чем 50 странах. Кроме того, в ВА.2 произошло значительное количество мутаций, которые отличают его от исходного «омикрона». Это свидетельствует о том, что он может стать еще более устойчивым к иммунитету, выработанному к предыдущим штаммам.

Но окончательных данных по новым штаммам пока нет. Все, что мы имеем, — это короткие сообщения, которые еще не прошли научное рецензирование и даже исходных данных по новым штаммам мы в научной литературе пока не видим. Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

Пандемия не закончилась. Мы приближаемся только к пику заболеваемости. Эта ситуация может продлиться еще несколько месяцев

— Расслабляться еще рано?

— Безусловно. Но у нас есть вакцины, и это обнадеживает. Вакцины показали свою безопасность, эффективность в защите от тяжелых форм. Да, защита не абсолютная. Но это лучше, чем ее отсутствие.

— Получается, что «омикрон» сделал то, к чему взывал Роспотребнадзор — одномоментно достичь высокого коллективного иммунитета. Заболели все, кто не был привит и многие из привитых.

— Я бы не стал рассматривать это как успех. Это явление природы, свершившийся факт.

«Мы находимся в первой трети волны «омикрона»

— Почему «омикрон» так накинулся на детей?

— Тут могут быть несколько причин. Во-первых, это особенности самого вируса. Во-вторых, дети не были вакцинированы, и эта группа населения оказалась незащищенной. За счет крайне высокой заразности шансы заболеть у детей возросли, соответственно, резко возросло количество заболевших и госпитализированных детей.

— А сейчас есть смысл прививать подростков с 12 лет?

— Да, безусловно. Пандемия не закончилась. Мы приближаемся только к пику заболеваемости. Эта ситуация может продлиться еще несколько месяцев. Как гласит китайская пословица: лучшее время посадить дерево — это 10 лет тому назад и сейчас. Так же и здесь — лучшее время вакцинироваться было в начале пандемии и сейчас.

— Когда нынешняя волна затухнет?

— Возможно, это продлится до весны — по крайней мере, ее середины.

— Тогда страшно подумать, какие цифры по заболевшим будут. То есть мы пока находимся в первой трети новой волны?

— Да, думаю, мы находимся в первой трети.

«Человек сможет узнать, насколько он защищен от «омикрона»

— На этой неделе КФУ внедрил тест на определение штаммов «омикрон» и «дельта», как он работает?

— Со среды на базе Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ мы начали делать такой тест. Это разработка коллег из Москвы, а Научно-клинический центр КФУ является площадкой, где мы оперативно внедряем не только свои разработки, но и лучшие российские и зарубежные практики.

Нововведение представляет из себя ПЦР-тест, который позволяет дифференцировать «дельту» и «омикрон». За счет наличия собственного оборудования и квалифицированного персонала мы оперативно и первыми в Татарстане внедрили такой тест. Делается он как обычный ПЦР путем забора из носоглотки. Тест определяет, какие мутации есть в образце, и именно по ним можно определить, какой из штаммов у пациента. Это медицинский тест, у него есть регистрационное удостоверение. То есть это не научный тест — выдается официальное медицинское подтверждение.

На этой неделе мы также завершим апробацию системы, которая позволит определить наличие вируснейтрализующих антител, если человек хочет узнать, насколько он защищен от «омикрона». Тесты на антитела, как правило, определяют, есть или нет антитела к возбудителю заболевания. Но сказать, нейтрализующие ли это антитела, невозможно. Этот тест производства США, который мы внедряем, моделирует взаимодействие «модельного» вируса и «модельной» клетки. И если добавить сюда сыворотку крови конкретного человека (у пациента берется кровь из вены), мы можем физически показать, на сколько процентов антитела в крови пациента препятствуют связыванию вируса с клеткой. Этот тест заточен именно под «омикрон». Результат покажет в процентном отношении, насколько антитела в крови пациента защищают его от «омикрона».

Если у человека будут совсем низкие показатели вируснейтрализующих антител, тогда, однозначно, ему будет рекомендоваться пройти ревакцинацию. Причем, не просто «Спутником лайт», а полным курсом «Спутника V». Особенно если до этого человек был вакцинирован другим препаратом или болел более 6 месяцев назад. Я сам болел ковидом летом 2020 года. Летом 2021 года ревакцинировался «КовиВаком». И в конце осени — начале зимы 2021 года ревакцинировался «Спутником V» для формирования максимальной защиты.

Если человек думает, что лучше один раз уколоться, чем два — это все равно, что привиться для галочки. Если вы реально беспокоитесь о своем здоровье — лучше всего вакцинироваться «Спутником V»

«Каждый должен получить «Спутник V»

— Как говорят многие специалисты, привитые «Спутником V» не умирают, а вот о привитых «ЭпиВаком» и «КовиВаком» этого не скажешь…

— Действительно, эффективность вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» вызывает вопросы. «КовиВак» в одно время был очень популярным. И я повелся на этот хайп. Кроме того, тогда была научная обоснованность применения «КовиВака» для ревакцинации переболевших. Ведь вакцина содержит убитый вирус, а значит, в теории, стимулирует комплексный иммунитет у переболевших ранее.

Но практика показала, что самая эффективная антиковидная вакцина в России — «Спутник V». Каждый должен получить обе дозы «Спутника V» и уже использовать «Спутник лайт» только для ревакцинации. Не стоит полагаться на «Лайт» как на единственную вакцину.

Если человек думает, что лучше один раз уколоться, чем два — это все равно, что привиться для галочки. Если вы реально беспокоитесь о своем здоровье — лучше всего вакцинироваться «Спутником V». Мы не встречали серьезных побочных эффектов после применения этого препарата. Да, у кого-то поднимается температура, иногда возникает болезненность в месте укола. Но уж лучше потерпеть некоторые неудобства, связанные с введением вакцины, чем страдать от смертельного заболевания.

— На ваш взгляд, в обозримом будущем нам удастся уйти от масок?

— В России проблема состоит в том, что у нас не масочный режим, а карнавальный. То, как у нас носят маски — это полная профанация. Носят неправильно, не закрывают нос или просто опускают маску на подбородок. Носят одну маску чуть ли не с начала пандемии. Эффективность такого масочного режима крайне низкая. Как гласит народный фольклор — строгость закона компенсируется только необязательностью его исполнения. Так же и здесь.

Так что масочный режим — больше политический вопрос. У меня есть ощущение, что окончательно взять пандемию под контроль помогут назальные вакцины, которые защитят наши верхние дыхательные пути и слизистые ворота для входа вируса в наш организм.

*Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром, планируют завершить в течение 2—2,5 месяца.