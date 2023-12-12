В России за неделю коронавирусом заразились 107 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 4 по 10 декабря коронавирусом заболели 107 174 человека, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Всего с начала пандемии выявили 23 537 803 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали за неделю 9 451 заболевшего коронавирусом. Вылечились за этот период 97 345 россиян. Всего зарегистрировано 22 865 282 случая выздоровления от COVID-19.

Умерли от коронавируса с 4 по 10 декабря 148 россиян. Всего зафиксировано 400 864 случая смерти из-за COVID-19.

realnoevremya.ru

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Татьяна Демина