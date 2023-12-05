Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла за неделю в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. С 27 ноября по 3 декабря выявили 927 случаев заражения, что на 43,7%, или в 1,43 раза больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, с 6 по 12 ноября в Татарстане выявили 570 случаев коронавируса, с 13 по 19 ноября — 596 человек. С 20 по 26 ноября COVID-19 подтвердился у 645 человек.



С начала пандемии в республике выявили 211 878 случаев заражения коронавирусом и 207 755 фактов выздоровления от него. Умерли из-за COVID-19, по последним данным, 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru

Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина