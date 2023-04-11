Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Вот просто уже сижу и плачу из-за этой вони»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 30

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. В том числе татарстанцы вновь жалуются на запах в казанском «Салават купере» и неубранные территории. Подробнее об обращениях к представителям исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Что, нам в противогазах ходить дома и на улице?»

Так, в «Салават купере» просят построить музыкальную школу:

— В ЖК «Салават Купере 1» строят вторую школу. Огромное спасибо!!! Просим открыть с сентября государственную музыкальную школу (не кружки в школе) и библиотеку. Столько первых этажей пустует. Детям сложно ездить в Юдино.

На отсутствие автобуса жалуются жители Вишневки и Джаным:

— Обращаюсь к вам от имени жителей жилых массивов Вишневка и Джаным. Несмотря на то, что мы вот уже несколько лет относимся к Казани, нас не обеспечивают ни одним автобусным маршрутом. До остановки 94-го маршрута, который был открыт в прошлом году, от нашего дома нужно пройти 2 с половиной километра, тротуаров нет. Очень трудно пройти этот путь с двумя детьми. Если маршрут автобуса был бы увеличен до 1-го дома по улице Большой, сколько людей были бы обеспечены общественным транспортом и пробок стало бы меньше.

Кроме того, 94 маршрут на покрывает поселок Новая Вишневка, последняя остановка находится на перекрестке Новая Вишневка — Привольный. Школы у нас нет, каждый день кто как может пристраивает своих детей, даже несколько школьных автобусов не могут решить эту проблему.

Также жители вновь начали обращаться с просьбами перевести время:



— Когда в Республике Татарстане будет +1 час? У этого много плюсов есть: туристический поток больше будет, экономия жилищных коммунальных услуг, учащиеся могут погулять побольше.

— Очень рано светает и очень рано темнеет вечером. Только с работы придешь и уже темно, с детьми не погуляешь, в саду не поработаешь. Переведите, пожалуйста, время на час вперед.

Возвращаясь к «Салават купере» — вновь участились жалобы на вонь в ЖК:

— Добрый день, «Салават купере» — задыхаемся от вони второй год каждый день, никто не помогает нам.

— Доброго вонючего утра из «Салават купере». Каждое утро просыпаемся с мыслью — будет сегодня вонять на улице или нет? Вечером можно проветрить квартиру или лучше даже не открывать окна?

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Утро совсем не доброе, вонь стоит ужасная на улице. Кировский, Авиастроительный, Московский районы задыхаются от химического запаха!!! Что, нам в противогазах ходить дома и на улице? Как так можно наплевательски относиться к людям!!!



— Помогите, в «Салават купере» невозможно, задыхаемся. Что нам еще сделать, чтоб нас услышали?

— Вот просто уже сижу и плачу из-за этой вони. Элементарно проветрить квартиру — нельзя, в садик ребенка отведешь — а там вонь эта стоит в группе. Мы просто хотим дышать, нормальным воздухом дышать!!! Столько молодых семей здесь живет, столько детей. А ведомства ничего не могут сделать, ни-че-го!! Уже скоро год будет!



— «Салават купере» задыхается, выбросы делают каждую ночь. Тут люди, дети задыхаются, в квартирах запах стоит. Сколько можно издеваться на людьми?

— В «Салават купере» уже каждый день ужасная вонь химии, газа, которая мешает жить!!! Сколько можно травить народ!!! Дышать невозможно!!! Почему никто не принимает меры?! Здоровье людей в опасности, а вам все равно!!!

«Весь город утонул в грязи, а им хоть бы что»

В Альметьевске темой №1 остается невывоз мусора:

— Руководству города! Когда наладите работу «Экосервиса»? Весь город утонул в грязи, а им хоть бы что. Каждый день по несколько людей пишут про мусорные площадки, просят, умоляют: вывезите, пожалуйста, мы утонули в грязи, задыхаемся!!! Детей чему учим? Народ вас содержит, а вы на них плюете с высокой колокольни! Может, вас пора давно сменить?! Засиделись в теплых кабинетах и не слышите людей?!

На жалобу отреагировал пресс-секретарь компании «Гринта» Ильдус Шакирзянов: «Спасибо, что сигнализируете. Сейчас в Альметьевском районе сезон, когда все приводят в порядок свои дома и участки. Количество отходов выросло в разы в сравнении с обычным периодом. Для того чтобы справиться с такой резкой нагрузкой, мы вывели на линию всю дополнительную спецтехнику, включая мусоровозы с манипуляторами для погрузки крупногабаритных отходов. Все работают в усиленном режиме и стараются обслужить площадки как можно быстрее. Кстати, обслуживание площадки происходит по графику. Вот, например, вчерашняя фотография после вывоза. Очевидно, что за сутки образуется больше мусора, чем вместимость контейнеров. Как я и говорил ранее, сейчас просто горячий сезон, когда количество мусора больше, чем обычно».

Фото: соцсети

Ему в ответ сообщили, что это происходит круглогодично:

— При чем тут сезон? Это происходит каждый божий день, круглогодично! В городе и деревнях, все сигнализируют: Мактама, Урсала, Калейкино. Или вам еще перечислять?

Есть и другие жалобы:

— Здравствуйте ! Деревня Зай-Чишма. По поводу мусора многие пишут в чат. Кто будет собирать мусор в поле? Мы. Да, вот так получилось, мы собрали, долго ждали, когда по графику вывезут. Вывезли в понедельник. Сегодня мусорка завалена, по графику никто не приехал. Вот сейчас подумают немного и приедут, наверное? А ведь мы сами площадку построили, а только не вывозят мусор. Значит, неправильно организован вывоз, не первый год весна приходит. Проблему нужно решать, а не отписываться.

— Добрый день. Только что забрали мусор, а это оставили. С марта месяца уже все копится и копится, когда уже вывезут? Этот мусор с соседних домов. То, что в мешках, попросили забрать, на что водитель мусоровоза ответил: «Директор запретил»...

Фото: соцсети

Еще несколько просьб касаются спила деревьев:

— Доброго времени суток, обращаюсь к вам вот по какому поводу — помогите избавиться от деревьев, которые являются злостным древесным сорняком. Это клен ясенелистный или американский, он распространяется, как борщевик, и быстро захватывает городскую территорию. Каждую весну боремся с проросшими шапками, семена снимаем с земли. Обещали нам вовремя ремонта двора срезать их, но они стоят — это около 3 дома по ул. Чехова и около церкви Петра и Павла напротив 5 дома по ул. Чехова. Пожалуйста, спилите их уже, спина отнимается [убирать] весь участок между 3 и 5 домами по Чехова, вся земля покрыта отросшими семенами они разрушают фундамент и отмостки около домов, корнями раздвигают асфальтное покрытие. Заранее спасибо, надеюсь, вы меня услышали.



— С сегодняшнего дня в нашем дворе на Строителей, 25 началось благоустройство двора. Мы писали заявление с просьбой срубить все деревья, т.к. они стоят выше 5-этажного дома. В том году одно дерево упало, что привело к порче личного имущества, от ветра [ветки] бьют по окнам. На что нам ответили: срубят только два тополя и низкорослые деревья, а четыре березы оставят. Можно как-то услышать просьбу жителей и срубить все деревья, которые стоят вокруг нашего дома?

В ответ на последнюю просьбу власти сообщили: «Было произведено обследование деревьев сотрудником Департамента экологии. Признаков аварийности не выявлено. Березы в хорошем состоянии. Спил производиться не будет».

«Может быть, провести акцию от завода — сдаешь 10 бутылочек, получаешь одну бесплатно с содержимым?»

На лишние деревья жалуются и в Казани:

— Добрый день. Вот такую отписку получила я от УК «Заречье»: попросила вырезать заросли клена под окном. Дело в том, что недобросовестные жильцы сбрасывают мусор с верхних этажей. Пакеты цепляются за ветки, да и сейчас деревья в мусоре. Все это на уровне второго-третьего этажа. Без объяснений обрезку деревьев перенесли на февраль 2024 года. Даже не на осень. Безобразие. Бюрократия.

В Комитете ЖКХ на это сообщили: «Из-за раннего начала вегетационного периода зеленых насаждений работы по обрезке ряда деревьев сейчас приостановлены. Деревья на указанном участке обрежут после завершения вегетационного периода».

Также стоит вопрос уборки. Жительница Казани 9 апреля писала, что около дома №1 по улице Мира в Дербышках с прошлого года лежат кучи спиленных веток. На следующий день мэрия отчиталась об уборке территории, однако жительница заметила недочет:

— К сожалению, убрали только за домом, а с торца дома все так же и осталось.

Фото: соцсети

На это в Комитете ЖКХ сообщили, что «сейчас региональный оператор отказывается вывозить убранные ветки»: «Вопрос обсуждается и находится на контроле, когда решится вопрос с вывозом, оставшиеся ветки также подберут».

Обращают внимание и на разбросанные всюду бутылки:

— Добрый вечер! Вопрос о маленьких бутылочках, разбросанных по всему городу, а также Татарстану. Может быть, провести акцию от завода — сдаешь 10 бутылочек, получаешь одну бесплатно с содержимым? Немного чище в городе будет. Да и пожароопасные они, на солнце от лучей эффект, как от лупы при преломлении, могут вызывать возгорание сухостоя.

— Ага, точно! Я прям удивляюсь, раньше такая конкуренция была между определенными товарищами за сбор стеклотары, а в этом году все лежит, пропадает.

Фото: соцсети

В Комитет ЖКХ, сообщили, что в течение двухмесячника по санитарной очистке города такие бутылки будут убраны.

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