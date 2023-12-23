ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире выросла за 28 дней на 52%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России — 279 359. Смертность при этом снизилась на 8%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 854 673 случая заражения и 3 005 летальных исходов.

В Юго-Восточной Азии число новых случаев COVID-19 выросло за четыре недели на 388%, смертность увеличилась более чем в три раза. В Африке зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 50% меньше умерших. В Европе рост заболеваемости составил 54%, смертность увеличилась на 14%. В то же время в американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, а смертность — на 48%. В Восточном Средиземноморье заболело на 51% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 65%.

Кроме России в топ-5 стран с наибольшим числом новых случаев вошли Сингапур (120 898), Италия (114 795), Польша (39 828) и Австралия (39 505).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вчера замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в республике ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна. На сегодняшний день в регионе свободно около 10% коек для пациентов с COVID-19, рассказал он.



Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 214 766 случаев заражения COVID-19. Умерли 2 010 человек. Новых случаев смерти не фиксируют с января 2023 года.



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Максим Кокунин